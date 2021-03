Veja que horas vai começar o BBB21 hoje, quarta-feira (10/3)

É dia de festa do líder Rodolffo no Big Brother Brasil. Nesta quarta-feira (10/3) os brothers e sisters vão amenizar a tensão do paredão falso com uma festa que vai marcar o encerramento do reinado do manda-chuva da semana passada. Veja que horas vai começar o BBB21 hoje.

Que horas vai começar o BBB21 hoje quarta-feira (10/3)?

O BBB21 vai começar às 23h00 logo após as novelas Amor de Mãe e A Força do Querer. O programa vai mostrar a repercussão da eliminação de mentira de Carla Diaz no paredão falso. Além disso, Tiago Leifert, apresentador do reality show, vai conversar com a sister na edição que será ao vivo. Os brothers que estão na casa principal também terão um momento interatividade com o comandante do confinamento da Globo.

A edição também vai mostrar os primeiros momentos da festa do líder Rodolffo. O cantor sertanejo escolheu um evento com temática do gênero musical em que atua e para a interatividade solicitou um touro mecânico. No cardápio de bebidas gin, cachaça e cerveja. O integrante do camarote (famosos) ainda pediu docinhos e pratos regionais.

Como assistir o Big Brother Brasil?

Você pode assistir o BBB21 24 horas por dias através do pay-per-view. A Globo disponibiliza duas opções de pacotes e plataformas para você não perder nada do que rola na casa mais vigiada do Brasil. Na TV por assinatura o Big Brother Brasil está disponível em tempo real e com recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida (os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora). O Globoplay, é outra opção com mensais de R$ 22,90.

Além disso, diariamente na TV aberta através da Globo você pode acompanhar edições ao vivo e gravadas a depender do dia. A emissora exibe edições diárias entre 22h20 e 23h50, mas nesta quarta-feira a atração que tem direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, e direção de Rodrigo Dourado, será exibida a partir das 23h00.