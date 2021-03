Veja que horas vai começar o BBB21 hoje, sexta-feira (12/3)

O Big Brother Brasil segue promovendo inúmeras dinâmicas até que a grande final seja formada em maio. Hoje, por exemplo, a direção deixou uma incógnita para o público sobre se será a sétima prova do anjo ou festa no reality show. Em caso de prova do anjo, Carla Diaz, que retornou do quarto secreto após vencer o paredão falso, poderá usar o seu poder do veto. Veja que horas vai começar o BBB21.

Que horas vai começar o BBB21 hoje quinta-feira (12/3)?

Nesta sexta-feira (12/3), o BBB21 vai começar às 23h05 logo após o resumo da novela Amor de Mãe e a exibição do último capítulo da reapresentação de A Força do Querer, na Globo. Para a edição do dia, a repercussão da nova liderança do reality show e os melhores momentos da prova do líder. Além disso, a dupla que vencer a prova vai decidir com quem fica a liderança e quem ganha R$ 20 mil.

O que mais pode ter no BBB21?

Prova do anjo – uma das principais dinâmicas do Big Brother Brasil, o desafio define quem terá um colar de imunidade para presentar um amigo durante a formação de paredão. Além do poder especial, o anjo tem o dever de castigar dois concorrentes com o castigo do monstro e ganha um almoço para dois convidados com direito a recados da família e R$ 5 mil. A prova do anjo não tem dia certo para ocorrer no BBB21, podendo ser na sexta ou no sábado.

Festa – a principal festa da semana pode ocorrer na edição de hoje do reality show. No entanto, a Globo ainda não confirmou o evento, que também pode ser na sexta ou sábado.

Como assistir o Big Brother

O BBB21 será exibido nesta sexta (12) às 23h05, logo após a exibição de Amor de Mãe e do último capítulo de A Força do Querer, na Globo. Além da edição na TV aberta, você pode assistir o Big Brother Brasil 24 horas por dia.

É necessário ser um assinante do pay-per-view do BBB21 disponível na TV por assinatura ou no Globoplay, serviço de streaming da Globo. O Big Brother Brasil é exibido 24 horas por dia através do pay-per-view enquanto o reality show não estiver no ar na TV. Para adquirir a transmissão em tempo real do confinamento na TV por assinatura é necessário entrar em contato com uma operadora de TV a cabo. Dentre as disponíveis estão OI TV, Claro TV, Sky e Net. No Globoplay os pacotes mensais custam a partir de R$ 22,90.