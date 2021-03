BBB21: Gil conta que psicóloga deu pista sobre paredão falso

A volta de Carla Diaz à casa do BBB21 fez Gilberto ficar preocupado com suas atitudes no jogo. Na tarde desta quinta-feira (11/3), o economista conversou com Caio Afiune na área externa da casa e revelou que desconfiava de que a atriz teria sido eliminada em um paredão falso após a produção cancelar a tradicional consulta com a psicóloga.

Gilberto desconfiava de paredão falso no BBB21

Ao fazendeiro que disputou o paredão falso com Diaz, Gilberto disse que teve certeza de que a dinâmica estava acontecendo após a produção informá-los de que a psicóloga não faria consultas nesta semana. O economista ainda disse que a profissional do BBB21 não pode mentir.

“Eu entendi que poderia ser um paredão falso quando não veio a psicóloga ontem. Eu imaginei, porque estava a Pocah mal, porque ela [Carla Diaz] saiu. A psicóloga iria acolher. Se a pessoa não saiu, vai acolher o que? A psicóloga não vai mentir para você”, explicou o integrante da Pipoca (anônimos) .

Durante a conversa, o amigo de Sarah também negou que tenha sido frio com qualquer um dos concorrente. A fala surge no assunto após ficar claro que Carla Diaz teve acesso ao pay-per-view e assistiu o que rolou na casa mais vigiada do Brasil enquanto estava confinada no quarto secreto do BBB21.

“Eu não calculo as minhas palavras. Nunca fui frio e calculista, não consigo. Eu sei que se eu ficar pensando demais e não falar muito, não vou ser Gil do Vigor. Meus amigos lá fora sabem que eu crio teorias que não existem, vejo coisas que não são reais e isso fica na minha cabeça”, disse ele.

Quarto secreto

Durante quase 48 horas, Carla Diaz ficou confinada em um quarto secreto distante da sede do Big Brother Brasil. A sister foi a mais votada do paredão falso do BBB21 disputado contra Arthur, Caio e João Luiz. Com isso, a intérprete de Carine de A Força do Querer teve o privilégio de assistir ao reality show com a visão do público em imagem e som.

Durante sua passagem pelo quarto secreto, Carla descobriu que Gilberto tem uma postura diferente da que costuma mostrar para seus concorrentes. A sister chegou, inclusive, a colocar uma plaquinha de falso no amigo de Sarah em um quadro com fotos de todos os participantes.

De volta ao jogo, Carla Diaz tem direito a um veto do anjo. O poder permite ela anular a decisão do anjo em relação ao castigo do monstro ou o colar de imunidade em um prazo de duas semanas.