Votação BBB21: parcial indica o eliminado do 5º paredão

O quinto paredão do reality será decidido hoje. Arthur, Projota e Lumena disputam a preferência do público para continuar no jogo. Mas quem sai do programa hoje à noite? A enquete do DCI sobre a votação BBB21 aponta uma disputa acirrada entre dois jogadores.

Projota foi indicado à berlinda pelo líder João Líder, Arthur recebeu seis votos da casa e Lumena caiu no paredão após ser indicada por Carla Diaz no Big Fone.

Votação BBB21: quem sai do programa hoje?

Segundo a enquete do portal DCI, Projota deve ser o quinto eliminado do programa. Até a tarde desta terça-feira (2), o rapper tinha recebido 48.99% das intenções de votos.

Entretanto, a votação está muito acirrada. A psicóloga Lumena vem logo atrás, com uma porcentagem de 48.51% . Ambos jogadores tem desagradado o público com atitudes controversas dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Arthur está na lanterna com apenas 2.5%. O crossfiteiro ficou extremamente irritado e magoado com os outros jogadores após ser indicado à berlinda no último domingo.

Que horas começa o paredão hoje?

De acordo com o cronograma oficial da Rede Globo, o quinto paredão do reality tem horário marcado para às 23h, logo após a exibição das novelas e “Amor de Mãe” e “A Força do Querer”.

Para assistir mais um jogador saindo do confinamento, basta sintonizar no canal aberto da Globo ou na plataforma de streaming GloboPlay. Depois de deixar a casa, o jogador eliminado participa da Rede BBB, ao vivo no GloboPlay.

A apresentadora Ana Clara (BBB18) irá bater um papo com o brother ou sister sobre os melhores e mais polêmicos momentos dentro do BBB21. O público pode enviar perguntas para o eliminado responder ou tweets com a hashtag escolhida no momento. A apresentadora também costuma presentear o participante com algum objetivo que lembre à sua passagem no reality.

Votação BBB21: como votar no paredão?

Para votar no paredão, o telespectador deve acessar o site do reality no Gshow e selecionar quem deseja eliminar. É necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando um endereço de e-mail ou login do Facebook ou Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras.