BBB 21: Lumena discute com Fiuk em madrugada pós jogo da discórdia

Após um jogo da discórdia cheio de acusações, a “brincadeira” repercutiu na madrugada de terça (2) dos brothers do BBB 21. Fiuk questionou Lumena sobre algo que foi dito por Juliette durante a dinâmica, o que irritou a baiana e a fez perder a paciência com o cantor.

A briga também rendeu muito choro à dupla, já que os dois resolveram desabafar com os colegas de confinamento do BBB 21 depois da discussão.

Lumena e Fiuk discutiram após jogo da discórdia

Durante o jogo da discórdia, na noite de segunda (1), Juliette comentou que Lumena apontou o dedo em sua cara durante discussões na casa. Após o término da dinâmica, já na madrugada de terça (2), Fiuk questionou Lumena sobre o assunto, querendo saber o que aconteceu entre a baiana e a paraibana, porém a pergunta deixou a psicóloga irritada.

“Eu estou triste porque você não perguntou se eu estava bem, eu estou indo para o paredão amanhã. E a única questão que você se preocupa é o meu jeito, o meu dedo”, reclamou a sister do BBB 21, que completou: “tô triste, a gente acabou de viver mó debate aqui, coisa séria. Eu vou para o paredão amanhã e você se preocupa se eu coloquei o dedo na cara de Juliette? Ah! Tô triste porque quando você foi para o paredão eu fiquei te ouvindo, fiz mó corre, fortaleci você. Você estava mal, estava pra baixo, estava fumando não sei quantos cigarros“.

“Eu estou aqui para te ouvir Lu”, disse Fiuk. “Não quero mais”, respondeu Lumena. “Não estou aqui para encerrar esse assunto assim não”, avaliou o brother do BBB 21. “Eu sempre tenho muito cuidado para usar as palavras com você, sei que você tem várias cicatrizes, mas a gente tem que trocar uma ideia”, também disse o filho de Fábio Júnior. “Estou cansada de ouvir as palavras cicatrizes e feridas”, reclamou a psicóloga.

- PUBLICIDADE -

“Mas você tá vendo que eu não posso falar nada, você tá vendo? Eu tô me preocupando com as palavras que estou usando e olha como você esta reagindo”, avaliou Fiuk. “Achei que a gente tinha uma interlocução muito sincera”, lamentou a baiana. “Você tá impondo que isso não esta sendo sincero?”, questionou o ator. “Tá bom, desculpa, não estou conseguindo conversar com você hoje”, disse a participante do BBB 21 tentando encerrar a discussão.

“Quero muito que na hora que você conseguir, me chame, está entendendo muita coisa errada, mesmo”, concluiu o cantor.

Treta da lumena e fiuk quando ele perguntou se ela botou o dedo na cara da juliette #bbb21 pic.twitter.com/IMho8LNdK7 — Ana Laura (@ana_belotto) March 2, 2021

Na briga de Lumena e Fiuk eu sou o Fiuk que não tá entendendo nada #bbb21 pic.twitter.com/s748khvfWA — 𝗱𝗮𝗻𝗸 🔗 • ☎️❌ (@dankmospheric) March 2, 2021

Leia também – Porcentagem BBB 21 paredão: parcial indica 5º eliminado

Como foi o jogo da discórdia no BBB 21?

- PUBLICIDADE -

Na dinâmica, os brothers tiveram que usar duas plaquinhas para classificar qualquer colega da casa. As opções eram: inútil, duas caras, hora extra, leva e traz, oportunista, turista, tóxico, pipoqueiro, fraco (a) e hipócrita.

Após dar uma placa para cada colega, ou as duas para o mesmo brother ou sister do BBB 21, o participante precisava justificar a escolha. A noite acabou rendendo várias discussões entre os confinados. Projota discutiu com João e Sarah, Thaís brigou com Arthur, Caio e Rodolffo detonaram Carla Diaz e Lumena discutiu com Carla e Juliette.

Veja também:

Enquete: entre Projota e Lumena, quem deve sair?

Arthur se revolta com paredão, chama Caio de ‘perneta’ e revolta a web