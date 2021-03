BBB21: saiba quantos banhos cada participante tomou no reality

A higiene dos brothers no BBB21 é sempre alvo de crítica de quem acompanha o reality show da Rede Globo. Viih Tube é uma das mais polêmicas, isso porque, a youtuber já assumiu ter passado alguns dias sem tomar banho – mesmo enfrentando ocalor do Rio de Janeiro, onde está localizada a casa do Big Brother Brasil.

Mas pelo jeito não é só a loira que passa longe do chuveiro. Nesta semana, uma lista que circula nas redes sociais mostra supostamente o total de banhos que cada confinado tomou até agora no BBB21 A conta “Fiscal de banhos” no Twitter é um dos perfis que dizem saber a quantidade exata de vezes que os participantes se deliciaram com uma chuveirada.

Quantos banhos cada participante tomou no BBB21?

O BBB 21 começou no dia 25 de janeiro e em mais de 1 mês de programa, teve participante que conseguiu ficar pelo menos dois dias sem ver a água do chuveiro. Confira:

Camilla – 48 banhos

Sarah – 48 banhos

Gilberto – 46 banhos no BBB21

João – 46 banhos

Julliette – 45 banhos

Caio – 39 banhos

Rodolffo – 39 banhos

Projota – 39 banhos

Carla – 35 banhos

Arthur – 32 banhos

Thaís – 29 banhos no BBB21

Pocah – 29 banhos

Fiuk – 27 banhos

Viih tube – 22 banhos no BBB21

“Gente, é real tá, tem banhos que eu não contei porque é de madruga, porém foram poucos. Viih tube é real sim! Ela já passou 4 dias passando só desodorante e no monstro ela nem tomou banho, vive de banho de piscina“, escreveu o perfil que contou a quantidade de banhos dos brothers do BBB21. Confira o número:

O assunto chegou até em gente famosa, como Felipe Neto, que comentou sua surpresa, e também revolta, com o assunto. “Eu moro a 10 minutos da casa do BBB21, aqui no Rio de Janeiro. Trabalho o dia todo sentado no escritório com ar condicionado. Se eu fico mais de 20h sem banho, eu fedo, e todo carioca sabe que é assim. Se em 42 dias a Thais tomou 29 banhos, Pocah 29, Fiuk 27 e Viih tube 22, eles cheiram mal”, escreveu o youtuber no Twitter.

Cara eu tô mto indignado com isso, pq vcs não tão? Hauahauhauahauhauah Hoje eu tomei 2 banhos, por exemplo. Normalmente tomo 1, pq sou um vagabundo youtuber sedentário. A Bruna toma 2 todo santo dia, às vezes 3. Nossa eu tô revoltado. pic.twitter.com/HVSWFsNfRL — Felipe Neto (@felipeneto) March 9, 2021

É obrigado economizar água no Big Brother?

Os brothers não podem desperdiçar água no consumo da casa e quando, como punição grave, eles entram no “Tá com nada”, é escassa a quantidade de água de todos. No entanto, até o momento os participantes do BBB21 não passaram por nenhuma grande dificuldade envolvendo a água do confinamento.

Apesar de todos contribuírem para o consumo consciente e acompanharem a quantidade de água disponível no sistema reservatório dos brothers para evitar o desperdício e as punições da produção do BBB21, os brothers que não passaram dos 30 banhos nesses quase dois meses de reality show, provavelmente o fizeram por escolha própria.

