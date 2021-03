BBB21: Projota suspeita de paredão após ouvir marteladas

Talvez o paredão falso do BBB21 não seja uma grande surpresa para os brothers como muita gente aqui fora queria, em papo na madrugada desta terça-feira (9), dia do resultado da berlinda fake, Pocah, Carla Diaz e Projota conversavam na área externa do confinamento quando paredão falso virou assunto.

Carla Diaz fez algumas especulações sobre a berlinda desta semana do BBB21, número de possíveis eliminados e se havia chance de não ser um paredão de verdade. Projota contou que ouviu a produção trabalhando em algo, o que ele julgou ser para um possível paredão falso. “A gente ouviu bastante martelada pra lá”, disse o cantor, apontando para a área conhecida como “segunda dimensão”, local que geralmente os brothers realizam grandes provas.

Carla Diaz não entendeu o que o brother havia dito e Projota repetiu a informação. “Hoje?”, quis saber a atriz. O participante do BBB21 confirmou que sim balançando a cabeça.

Projota falando que ouviu marteladas na 'outra dimensão', já sacando que é paredão falso… VOCÊ SABE QUE FLOPOU @boninho! #BBB21 pic.twitter.com/zCSjhqhMqo — Tvlizando | #BBB21 (@tvlizando) March 9, 2021

Como está a votação do paredão falso do BBB21?

A berlinda falsa terá seu resultado no programa ao vivo desta terça (9). Por enquanto, a briga está entre Carla Diaz e João Luiz, segundo as parciais da enquete do Jornal DCI. Até a manhã de hoje, a atriz aparece com 47,08% dos votos da enquete e o professor de geografia 39,93%.

Caio e Arthur estão bem longe da porcentagem dos colegas. O fazendeiro soma 10,49% e o instrutor de crossfit apenas 2,51% dos votos na enquete sobre o BBB21.

Como foi formado o paredão falso?

Carla foi a indicação do líder da semana, Rodolffo, e puxou Caio para fazer companhia na berlinda do BBB21, que até o momento eles não sabem que é falsa. João foi a segunda indicação do líder da semana e puxou Pocah, que conseguiu escapar na prova bate e volta. Arthur foi o mais votado da casa.

