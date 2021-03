BBB21: entenda como as novas regras podem mudar o rumo do jogo

Nesta semana do BBB21 o público está acompanhando o esperado paredão falso. Além de deixar o participante em um quarto secreto, a produção do reality preparou algumas mudanças que podem agitar a casa. Carla Diaz, João, Arthur e Caio poderão mudar o rumo do jogo, vem entender.

Como vai ser o paredão do BBB21?

O paredão será falso, então ninguém irá deixar a casa nesta semana, no entanto, a ideia é que os confinados não saibam de nada, por isso alguém será “eliminado” hoje, terça-feira (9), ou seja, o mais votado da berlinda irá deixar a casa e então será direcionado pela produção para um quarto secreto.

Quanto tempo isso irá durar? Até o momento a produção do BBB21 não informou se o paredão falso durará cerca de dois dias como aconteceu em temporadas passadas, ou se o vencedor ou vencedora da berlinda fake irá ficar menos ou mais tempo no cômodo especial.

Como o confinado terá a chance de assistir até 12 horas de conversa dos colegas, é provável que o mais votado pelo público do BBB21 fique pelo menos 24 horas no quarto secreto.

Emparedados terão poderes especiais

Todos os emparedados desta semana terão uma vantagem, até mesmo o menos votado da berlinda falsa. A maior vantagem será de quem vencer o paredão, é claro, mas o segundo, terceiro e quarto lugar também ganham vantagens por terem dito o azar, ou quem sabe sorte, de cair na berlinda desta semana do BBB21. Confira o que cada um terá direito:

Rodolffo terá imunidade por mais uma semana

Como recompensa por ser o líder da semana do paredão falso do BBB21, Tiago Leifert informou antes da disputa pela liderança da semana começar que o chefão desta semana do confinamento teria uma imunidade de duas semanas.

Vencedor da sexta prova do líder do BBB21, Rodolffo ficou imune na semana de sua liderança e continuará imune nesta semana, mesmo se não ganhar a liderança novamente ou o colar do anjo da semana.

