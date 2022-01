3 participantes do BBB 22 estão com covid e vão ficar de fora da estreia

3 participantes do BBB 22 estão com covid e vão ficar de fora da estreia

O Big Brother Brasil 22 está prestes a estrear, mas nem tudo está sob controle. Nesta quarta-feira, 12 de janeiro, a emissora anunciou que três dos participantes do BBB 22 testaram positivo para Covid-19 no pré-confinamento. Os infectados não vão entrar para a casa mais vigiada do país na estreia do reality, que vai acontecer na próxima segunda-feira, 17 de janeiro.

3 participantes do BBB 22 estão com Covid-19

Por meio de uma nota no Gshow – o portal oficial de entretenimento da emissora – a Rede Globo anunciou que três dos participantes já confinados para o BBB 22 estão com Covid-19. O trio testou positivo em um dos diversos testes que a maior emissora do país tem feito com os famosos e anônimos confinados para o programa.

Por conta dos protocolos de segurança estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e seguidos pela Rede Globo, os participantes que testaram positivo não vão entrar para a casa mais vigiada do país junto com todos os brothers da edição. De acordo com a emissora, os infectados estão em isolamento, em acompanhamento e assim permanecerão até que sejam liberados pela equipe médica responsável pelo elenco deste ano.

Isso quer dizer que, na próxima segunda-feira (17), três dos confinados não vão participar da estreia do programa. A Rede Globo destacou que o diagnóstico positivo não será eliminatório e, quando estiverem autorizados a deixar o isolamento, o trio se juntará aos demais participantes do BBB 22 no programa. Segundo a Globo, o atraso na entrada dos participantes não prejudicará as dinâmicas do BBB 22. “Quando estiverem liberados pelos médicos, se unirão aos outros participantes de um jeito inovador”, escreveu.

Para manter o mistério acerca da lista oficial de participantes do BBB 22, a emissora não anunciou quais são os infectados, mas destacou que todos estão com o calendário de vacinação contra a Covid-19 em dia e que essa é uma exigência desclassificatória para o reality.

+ BBB terá botão de desistência na sala da casa

Surto de Covid na equipe é desmentido por Boninho

Ainda antes da confirmação da emissora sobre a infecção de três dos participantes do BBB 22, uma notícia caiu como uma bomba nas redes sociais: a equipe de funcionários do reality estaria vivendo um surto de Covid-19 dias antes da estreia do programa. Com a repercussão dos rumores, que destacavam inclusive alguns casos entre os participantes pré-confinados, o diretor-geral do BBB 22 usou as redes sociais para esclarecer a situação.

Boninho disse, nos stories do Instagram, que era ‘fake news’ a informação de que 100% da equipe do BBB 22 teria testado positivo. Ele admitiu alguns funcionários estão com Covid-19 e precisaram ser afastados da operação na semana antes da estreia, mas que as baixas no time não interferiram nos preparativos para o reality. “É lógico que a gente está com algumas baixas, natural, mas o ritmo continua igual. É mentira, é fake news…imagina se toda a equipe de cenografia tá com Covid…não tá! Nossa diretora de cenografia, a Camila, tá inteirinha, não está com Covid e tá tudo certo”, falou.

O diretor ainda pediu para que os fãs do BBB não compartilhem notícias mentirosas e destacou que o programa está confirmado para começar no dia 17 de janeiro.

Ação com influenciadores é cancelada pela emissora

Neste ano, para compartilhar com o público alguns detalhes da casa mais vigiada do país, a Rede Globo planejou uma ação com influenciadores para divulgar seu principal reality. Na ocasião, famosos da internet iriam invadir a casa do BBB 22 antes dos participantes entrarem de vez para o confinamento. Por conta do aumento de casos de Covid-19 no país e registros de testes positivos entre os funcionários e participantes da edição, a emissora voltou atrás e cancelou a ‘invasão’ dos influenciadores.

Entre os convidados para conhecer o cenário do confinamento estão nomes como Virgínia Fonseca e Diva Depressão. De acordo com a coluna O Melhor da TV, do Jornal Metrópoles, a ação iria acontecer na próxima sexta-feira, 14 de janeiro, três dias antes da estreia do BBB 22 na TV.

O cancelamento da ação é uma maneira de proteger a equipe e participantes do BBB 22 da Covid-19. Em um anúncio oficial, a emissora disse que está acompanhando a evolução da nova variante Ômicron da Covid-19 e priorizando a segurança dos envolvidos no programa.

Quando vai começar o BBB 22?

Mesmo com três dos participantes do BBB 22 infectados pela Covid-19, o reality show mais popular do país vai estrear no dia 17 de janeiro, próxima segunda-feira, logo após o capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Além do canal aberto da Rede Globo na TV, também será possível assistir ao reality na internet. Para isso, basta ter acesso a uma conta do GloboPlay – o streaming oficial da Globo – e acompanhar a programação da emissora. Além da grade ao vivo, também é possível conferir recortes especiais do BBB 22 e as câmeras ao vivo de dentro do confinamento.

O GloboPlay é um serviço pago e os planos custam a partir de R$ 19,90 por mês.