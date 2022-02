6 momentos do Jogo da Discórdia BBB 22 das plaquinhas

Mais um Jogo da Discórdia do BBB 22 foi realizado e o fogo no parquinho foi instaurado! Na noite de segunda-feira (8), os brothers da edição foram para o gramado do confinamento e ganharam a missão de classificar os colegas usando algumas plaquinhas, que eram coladas na testa do participante. Como era de se esperar, a dinâmica causou muitas intrigas.

Douglas bateu o recorde de placas no Jogo da Discórdia do BBB 22

Um dos emparedados da semana, Douglas foi o participante que mais recebeu placas durante o jogo: foram 11 no total. O ator foi alvo de diversos colegas e recebeu as classificações: “esconde o jogo”, “duas caras”, “em cima do muro”, “ardiloso” e “sonso”.

Durante a dinâmica, o famoso quis se justificar e rebater o discurso de alguns colegas, o que claro, acabou gerando briga. Quando discutiu com Bárbara, o carioca deixou bem claro que não gosta mais da gaúcha.

Além disso, ele também bateu boca com Jessilane, com quem viveu uma intriga na casa nos últimos dias, quando perguntou sobre jogo para a professora de biologia e a sister acabou expondo os votos de suas aliadas. Linn da Quebrada não gostou da situação e acusou o brother de ter pressionado Jessilane.

Arthur é a nova Juliette?

O segundo maior alvo da casa durante o Jogo da Discórdia do BBB 22 desta semana foi Arthur, o marido de Mayra Cardi recebeu 9 plaquinhas no total, sendo divididas entre as classificações: “duas caras”, “ardiloso”, “joga sujo” e “esconde o jogo”. O brother também está no paredão e aparece muito entre as reclamações de vários participantes.

Arthur também não ficou quieto enquanto os colegas o criticavam e acabou brigando com adversários e até mesmo aliados, como Pedro Scooby, que mostrou estar descontente com a forma que o ator agiu quando Tiago Abravanel acusou o surfista de ter cometido bullying com Arthur durante uma brincadeira na casa. Além disso, rolou discussão com Maria, Jessilane, Lucas, Bárbara, Brunna, entre outros confinados. Com isso, nas redes sociais o brother foi comparado a vencedora da última edição do programa: Juliette. A sister também era alvo de grande parte da casa e foi acolhida pelo público depois de sofrer certa perseguição no programa.

Em tom de brincadeira, boa parte do público usou a frase “a história dele me lembra a da Ju” no Twitter durante o Jogo da Discórdia do BBB 22, um meme bastante presente nas redes sociais.

Maria foi com tudo na testa de Arthur

Maria e Arthur estão se bicando desde o Jogo da Discórdia do BBB 22 da semana passada. A cantora não gostou quando Arthur questionou se ela havia votado nele e a forma que o ator a havia classificado durante o jogo. Por isso, ao final da dinâmica, provocou o participante.

Nesta semana, a rivalidade da dupla voltou a aflorar durante o jogo. Quando chegou o momento de Maria expor suas opiniões, a famosa colocou a plaquinha com bastante força na testa de Arthur. Nas redes sociais, parte do público reclamou da atitude da atriz, Maria foi chamada por alguns de mal educada e grosseira. Teve até mesmo gente pedindo que o ato fosse considerado agressão.

A Maria está sendo bastante criticada pela maneira que colocou a placa na testa do Arthur, no jogo da discórdia. Os internautas estão dizendo que foi agressão e foram na última publicação do Boss pedir que ele averiguasse. Vocês acham que foi agressão? #BBB22 pic.twitter.com/52sxRTrDVZ — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 8, 2022

Jade pediu por privilégio no Jogo da Discórdia do BBB 22

Um momento que ganhou críticas, mas também risadas nas redes sociais foi o pedido de Jade Picon de ser a última a participar do jogo. Ao ser chamada pelo apresentador Tadeu Schmidt para ir ao quadro escolher como classificaria os colegas, Jade questionou se poderia ser a última na dinâmica, por ser a líder da semana.

Tadeu negou o pedido de Jade e o assunto gerou barulho. “A Jade queria ir por último por ser líder, jesus quem aguenta o ego inflado dessa aí”, comentou um fã do programa no Twitter. “Gente, ela quer mandar no programa. Fala sério”, comentou outro.

Natália x Eliezer no Jogo da Discórdia do BBB 22

Uma das primeiras discussões da noite foi entre Eliezer e Natália. O brother reclamou sobre a designer de unhas o considerar um alvo de voto, algo que ela revelou durante a formação de paredão de domingo (6), e deu a placa “duas caras” para a colega.

Natália pediu para o apresentador deixá-la rebater o comentário do colega e uma discussão começou. “Você me corta no jogo. Você é uma pessoa que eu achei que estaria ao meu lado”, justificou a sister.

A briga foi se estendendo e Maria se envolveu, pedindo que os dois brigassem após o programa ao vivo. Natália não ficou quieta e disse que falaria o que quisesse, já que Tadeu deu a ela o poder de replicar a classificação de Eliezer.

Jessilane ganhou mais placas como influenciável

Jessilane também recebeu críticas e teve intriga com Douglas e Arthur. A sister foi a participante que mais recebeu a plaquinha “influencíavel”, ela foi classificada desta forma por Pedro Scooby e Douglas.

Os assuntos que causaram durante a participação da professora de biologia foram a conversa que ela teve com Douglas durante uma festa, em que acabou revelando que algumas de suas aliadas pensavam em votar no ator, além de dizer que interpretou uma conversa de Arthur sobre jogo como ameaça.

