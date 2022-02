Quem está saindo do BBB 22: Douglas é o mais votado em parcial

Veja o que dizem as parciais das enquetes do maior reality show do país sobre quem está saindo do BBB 22 nesta semana.

O Camarote está prestes a perder seu primeiro integrante: isso porque Arthur Aguiar, Naiara Azevedo e Douglas Silva estão no paredão da semana. O resultado oficial só será revelado na noite de terça-feira, 8 de fevereiro, mas é possível ter noção de quem está saindo do BBB 22 com base nos resultados parciais das principais enquetes sobre o paredão.

Quem está saindo do BBB 22?

De acordo com a enquete do DCI, que perguntou quem deve ser o eliminado da semana, Douglas Silva é quem está saindo do BBB 22 desta vez. O participante recebeu 51,40% dos votos na parcial consultada na manhã desta terça-feira, 8 de fevereiro, às 07h05.

Na mesma consulta, Naiara Azevedo aparece na segunda posição, com 32,52% dos votos, e Arthur Aguiar está na posição mais confortável, com 16,08% dos votos. Para a parcial, foram considerados os resultados de 256,2 mil votos. Veja o gráfico de comparação sobre quem está saindo do BBB 22:

Já no UOL, Naiara Azevedo é apontada como a terceira eliminada com 44,14% dos votos. A segunda posição é de Douglas, com 42,52% dos votos, e Arthur Aguiar ocupa a última posição com 13,34% dos votos. Foram contabilizados mais de 180 mil votos até agora nesta parcial.

Como foi formado o paredão?

Arthur Aguiar: ator e cantor foi para o paredão pelo voto da líder, Jade Picon. Ele foi o único a não participar da prova Bate e Volta.

Naiara Azevedo: a cantora do hit ’50 reais’ foi a primeira a ser confirmada no paredão desta semana. Ela foi escolhida por Jade para sofrer uma das consequências da Prova do Líder e tirou ‘você está no paredão’.

Douglas Silva: ator foi o nome mais votado da casa no confessionário, garantindo a vaga como o indicado pela casa.

A votação para eliminar um dos participantes está aberta e acontece, exclusivamente, no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo. Para votar, basta visitar o endereço www.gshow.globo.com/realities/bbb e localizar a enquete oficial com a pergunta ‘Vote para eliminar: Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Naiara Azevedo?’.

Depois de escolher quem deve sair, basta clicar na opção e confirmar com clicando na caixa ‘Sou Humano’. Uma mensagem de confirmação do voto será exibida ao fim do processo, que pode ser repetido ilimitadas vezes.

Terceira eliminação será na terça-feira (08/02)

A confirmação ou não de que Douglas é quem está saindo do BBB 22 será transmitida na próxima terça-feira, 8 de fevereiro. O reality vai ao ar, ao vivo, às 22h10 (horário de Brasília), depois de mais um capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Além do canal aberto da TV Globo, também é possível assistir ao reality no Globoplay. O streaming da Rede Globo conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês e dá acesso ao mesmo sinal do canal aberto da emissora e também às transmissões das câmeras exclusivas de dentro da casa, no estilo pay-per-view.

Para assistir a edição da TV, basta clicar em ‘Agora na TV’ e, para ver as câmeras do Pay-Per-View, é só clicar em ‘BBB’ e, depois, ‘Acompanhe a Casa’.

