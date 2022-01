Quem ganhou a 1ª prova do líder do BBB 22; disputa foi em dupla

Quem ganhou a prova do líder do BBB 22 foi a dupla Douglas Silva e Rodrigo. Os dois participantes conquistaram o menor tempo na prova da Fiat, disputada na tarde de sexta-feira, 21. Um deles ficará com a liderança e o outro com o colar do anjo, que dá direito a imunizar um brother. O anúncio será feito por Tadeu Schimdt, na noite de hoje.

A dupla Douglas Silva e Rodrigo foi quem ganhou a prova do líder do BBB 22, a primeira da edição. A disputa foi feita em dupla e, por isso, um deles ficará com o poder da liderança e o outro ganhará o colar do anjo.

O objetivo da prova era montar um quebra-cabeça construindo a estrada que leva da casa do BBB até à fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. Só há uma forma certa, um caminho certo. Não pode sobrar nenhuma peça. Todas as peças precisam ser usadas, são 30 peças.

Vynni e Paulo André fizeram o melhor tempo, mas como não encaixaram as peças corretamente, acabaram eliminados. Nayara Azevedo e Laís também foram eliminadas, pois extrapolaram o tempo limite.

Com isso, a dupla que fez o melhor tempo com todas as peças corretas foi a dos brothers Douglas e Rodrigo.

A divisão entre líder e anjo da semana, como também a distribuição vip e xepa será anunciada na noite de sexta no BBB 22.

Paredão

A formação de paredão será no domingo, dia 23 de janeiro. Nesta primeira berlinda, a disputa pela permanência será tripla. O anjo estará imunizado, assim como dois participantes do pipoca e dois do camarote. Em seguida, o líder indicará alguém, que terá direito a um contragolpe.

Depois, a casa votará. Cada brother e sister fará duas indicações no confessionário. Os dois mais votados pela casa vão competir na prova bate e volta com o participante que foi pego no contragolpe. O indicado do líder fica fora desta prova.

Quem vencer a prova bate e volta está fora da berlinda e em seguida é dada a largada para a votação popular no site oficial do reality show.

Confira as duplas do BBB 22 formadas e o tempo da prova:

1° Vynni e PA: 135,45

2° Douglas e Rodrigo: 172,50

3° Lucas e Maria: 174,51

4° Arthur e Luciano: 191.19

5° Bárbara e Buna: 212,74

6°Tiago e Eslô: 216.56

7° Linn e Jessi: 263.93

8° Nath e Scooby: 314,41

9° Eli e Jade: 434,14

10º Naiara e Laís: 500,37

Como funciona o anjo do BBB 22

O anjo do BBB 22 tem o papel de dar imunidade a um dos participantes, que então estarão protegidos na votação Nesta semana, Bárbara, Laís, Douglas e Laís já estão imunes a berlinda. Em alguns casos, o anjo é autoimune. Isso significa que quem venceu a disputa não poderá ser indicado ao paredão.

Além disso, o anjo da semana terá direito ao almoço do anjo com dois colegas de confinamento e ainda receberá uma mensagem da família por vídeo. Mas nem tudo são flores. O ganhador do anjo terá que escolher uma dupla para o castigo do monstro.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB 22 desta sexta-feira (21) vai começar às 22h30 (horário de Brasília) na Globo. O programa vai mostrar como os participantes encararam a primeira prova do líder e do anjo.

TV Aberta – Globo (edição ao vivo a partir das 22h30)

Pay-per-view – disponível 24 horas por dia na TV por assinatura (verifique valores com sua operadora) e no

Globoplay – BBB 24 horas por dia por mensais de R$ 22,90

Multishow – exibe o BBB ao vivo logo após o fim do programa na Globo. São 45 minutos de pay-per-view pra quem é assinante do canal na TV a cabo.

