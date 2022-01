Antes do BBB 22, Linn da Quebrada esteve em novela da Globo

Atriz contracenou com Arthur Aguiar, que também está no reality

Linn da Quebrada é um dos nomes confirmados no BBB 22 e quem assiste as novelas da Globo deve ser lembrar da atuação da famosa em Segunda Chamada, exibida no ano de 2019. Por coincidência, ela contracenou com Arthur Aguiar, que também foi escalado para a nova edição do reality. Relembre Linn da Quebrada na novela.

Qual novela Linn da Quebrada fez?

Linn da Quebrada, a mais nova moradora da casa mais vigiada do Brasil – o BBB 22, esteve na série “Segunda Chamada” da Globo, escrita pelas autoras Carla Faour e Julia Spadaccini, com Joana Jabace na direção artística.

A trama conta a história de cinco professores, Jaci (Paulo Gorgulho), Lúcia (Debora Bloch), Sônia (Hermila Guedes), Eliete (Thalita Carauta) e Marco André (Silvio Guindane) que, apesar da péssima infraestrutura da escola onde trabalham, o abandono institucional e a falta de conhecimento, continuam com muita fé no trabalho que realizam: a educação de jovens e adultos.

Uma das alunas dessa escola é Natasha, interpretada por Linn da Quebrada. A personagem sofre preconceito durante os estudos por ser travesti.

Logo no primeiro episódio, ela entra no banheiro masculino para ajudar um colega, Maicon Douglas (Felipe Simas), que está indisposto. Entretanto, quando outros estudantes entram no local e assistem a cena, pensam que os dois estão em momento íntimo e insultam Natasha, e quase partem para a agressão.

Ao longo do seriado, é exibido que Natasha mantém um envolvimento amoroso com Evandro (Arthur Aguiar). A estudante o convida para uma apresentação no colégio, mas o rapaz nega por ter vergonha dela.

Os dois, inclusive, protagonizaram uma cena quente no seriado. Quando as traições de Arthur vieram à tona na imprensa, Linn até brincou com a situação ao ser questionada por um seguidor. ” Linn, é verdade que você ficou com o Arthur também? Tenho fotos que comprovam”, escreveu um fã. “Foi só uma vez e fui paga para isso”, respondeu a atriz.

A primeira e a segunda temporada temporada de Segunda Chamada estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay.

Linn está no Camarote do BBB 22

Confirmando os boatos que circulam na internet há semanas, Linn da Quebrada foi divulgada como uma das participantes do BBB 22 na noite da última sexta-feira (14).

A cantora afirma que não descarta nada dentro do programa, inclusive viver um romance. “Eu estou solteira. Se aparecer alguém que aqueça, faça os olhinhos brilharem, eu vou viver”, disse. Linn quer conversar com quem pensa diferente, dançar muito, atuar em comunidade e aproveitar as festas.

Ela conta que, se vencer o prêmio de R$1,5 milhão, quer comprar uma casa e proporcionar uma velhice mais confortável para sua mãe. A artista também revela que tem vontade de adotar uma criança.

Linn é a segunda participante transsexual da história do BBB. A primeira foi Ariadna, em 2011, mas a sister foi eliminada na primeira semana. Recentemente, ela compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que incluiu seu nome social, Lina Pereira dos Santos, em seus documentos.

O Big Brother Brasil 22 estreia em 17 de janeiro na Globo sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt.