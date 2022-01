BBB 22: Luciano é diagnosticado com covid 2 dias após eliminação

Dois dias após ser eliminado do BBB 22, Luciano Estevan foi diagnosticado com covid. A notícia foi confirmada por Ana Clara no programa “Fora da Casa BBB”, exibido na quinta-feira (27). Na web, a suspeita é que o eliminado contraiu o vírus dentro do reality.

Luciano foi eliminado na noite de terça-feira do BBB 22, participou da live do eliminado, com Rafa Kalimann, e dos estúdios da Globo partiu para um hotel na Barra da Tijuca. Na manhã de quarta, ele participou do programa da Ana Maria Braga por videoconferência e esteve na emissora para gravar o quadro “Big Terapia” com Paulo Vieira. A informação que o ex-bbb está com covid só foi confirmada na quinta.

No ao vivo de quinta-feira, durante o programa “Fora da Casa BBB” na Globoplay, Ana Clara receberia Luciano, o primeiro eliminado da temporada. “Infelizmente, o Luciano testou positivo para covid. A gente tem todas as normas aqui na Globo, ele testou positivo, então ele não pode estar presente no estúdio hoje”, explicou Ana Clara.

O humorista Paulo Vieira, que esteve com Luciano na quarta, usou seu Twitter para contar sua situação: “fiz teste ontem e hoje: tô limpo”.

Na web, o público questiona quando Luciano pegou a covid e se há chances dos confinados também estarem com o vírus.

Essa não é a primeira vez que a covid-19 atinge o elenco do BBB. Antes mesmo da estreia, Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar contraíram a doença e a produção precisou mudar o cronograma da atração. Os três participantes entraram na casa três dias após a estreia.

Por isso, neste ano a produção reforçou os cuidados com o elenco. Na terça-feira, a produção distribuiu relógios para os participantes do BBB 22 para monitorar os batimentos cardíacos e outros passos dentro do confinamento. Além disso, todos os dias pela manhã os confinados medem a temperatura corporal no confessionário.

