Como fazer banoffee, sobremesa de Jade Picon do BBB 22

Logo que entrou no BBB 22, a influencer Jade Picon, 20 anos, fez uma sugestão para o cardápio da casa: Banoffee. A sobremesa nada mais é que uma torta de banana, mas sua origem é inglesa. Para quem ficou com vontade de provar a iguaria, anote a receita e aprenda como fazer banoffee.

No diálogo dentro do reality, Jade sugeriu: “Vamos fazer uma Banoffee!”, e Tiago Abravanel respondeu: “Só no VIP porque na Xepa não vai dar!”.

O artista e neto de Silvio Santos é sócio da Doceria Nanica, especializada na sobremesa.

Assista a conversa entre Jade e Tiago:

A Jade falando com o Tiago pra eles fazerem um banoffe e ele dizendo só no vip por que na xepa..#BBB22 pic.twitter.com/artKrK53Mb — acervo jade picon🌪 (@acervojadepicao) January 20, 2022

Quanto Jade ganha por publi no Instagram e fortuna da BBB 22

Como fazer banoffee

A torta Banoffee é uma receita incrivelmente fácil de fazer. Combina alguns ingredientes realmente simples, como banana, creme, dulce de leche, biscoitos, etc; mas o resultado final é uma linda criação de derretimento na boca.

Para fazer a banoffe, reserve 40 minutos e mãos a massa. De acordo com a Nestlé, o nível de dificuldade da receita é fácil.

Como fazer a massa da banoffee

1 pacote de Biscoito Maisena triturado

100 g de manteiga

3 colheres (sopa) de Leite

Montagem

1 lata de Doce de Leite

2 bananas-nanicas em rodelas

1 lata de Creme de Leite Extra Cremoso ( gelado por 12 h)

Meia colher (sopa) de Chocolate em Pó

Modo de preparo da Massa

Em um recipiente, coloque o Biscoito triturado com a manteiga derretida e o Leite. Misture até formar uma massa homogênea.

Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível (22 cm de diâmetro) e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por 10 minutos. Reserve.

Como montar a banoffee

Espalhe sobre a Massa da torta o Doce de Leite e distribua as rodelas de banana.

Em uma batedeira, bata o Creme de Leite Extra Cremoso gelado em velocidade alta até obter um chantilly firme (cerca de 4 minutos).

Cubra com o chantilly e finalize polvilhando o Chocolate em Pó. Sirva.

O que é banoffee

Muitas pessoas não percebem! Uma sobremesa inglesa popular, torta de banoffee = banana + toffee. Uma rica combinação de diferentes texturas e sabores, a torta de banoffee combina uma crosta de biscoito, doce de leite, bananas e chantilly.

O restaurante britânico Nigel Mackenzie criou a torta Banoffee em 1972. É assim que a história começa.

Em 1968, Mackenzie e sua esposa, Sue Kenrick, compraram uma sala de chá em East Sussex. Esta sala de chá era habitada anteriormente por monges. O casal passou seis meses reformando o lugar. Finalmente, eles converteram a sala de chá em um restaurante da moda, e o chamaram de O Monge Faminto.

Lá em 1971, quando o restaurante estava funcionando, eles perceberam que faltavam um item para o menu de sobremesas. O então chefe de cozinha, Ian Dowding, sugeriu que eles experimentassem a receita que ele tinha trazido da América. Esta receita foi chamada de Torta de Toffee de Café Blum. Mackenzie abraçou a ideia de todo coração, e eles começaram a preparar a sobremesa com caramelo, creme e leite condensado cozido. Durante a fase de experimentação, Mackenzie sugeriu que eles deveriam usar bananas, e foi assim que a famosa sobremesa foi criada. Eles nomearam a sobremesa como “Torta do Signor Banoffi”.

The Deeper Secrets of the Hungry Monk foi publicado em 1974, e a receita original de torta banoffee apareceu em seu livro de receitas. O livro vendeu mais de 1.00.000 cópias, e a sobremesa tomou conta do mundo. Ele até ganhou reconhecimento oficial no Oxford English Dictionary em 1997.

Veja também

VÍDEO: assista a entrada dos participantes do BBB 22