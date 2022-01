Relógio no BBB 22? Boninho explica a novidade na casa

No Instagram, na tarde do dia 26, Boninho esclareceu o uso do relógio no BBB 22

Tem relógio no BBB 22? A reposta é sim, mas não é nada convencional. Nos últimos dias, os participantes apareceram com o dispositivo no braço e depois de muita especulação dos fãs do reality, Boninho foi até suas redes sociais explicar a novidade na edição.

O que é o relógio no BBB 22?

Boninho tratou de esclarecer o que é o relógio no BBB 22 e, de acordo com o “Big Boss”, o dispositivo foi incluído neste ano para monitoras os batimentos cardíaco, tempo que os participantes dormiram e outros passos dentro do confinamento. Outras funções do aparelho foram desabilitadas, assim como a exibição das horas – regra do confinamento.

No Instagram, na tarde do dia 26, Boninho ainda esclareceu que o dispositivo fica apagado o tempo todo para os participantes, mas continua funcionando e mandando os dados para a produção do reality.

“Esse é o relógio do BBB! Como nosso celular, é apenas para uso interno, bloqueado. Ele não tem nenhuma conexão, é bloqueado. Como ficamos felizes e confiantes com o uso do celular, partimos para esse novo dispositivo. Ele fica apagado para eles o tempo todo. Mas a gente monitora para o nosso game, tempo que dormiu, coração e outras medições pra gente brincar de olhar eles ainda mais”, escreveu o diretor.

Desde o Big Brother Brasil 20, os participantes têm acesso a um celular para fotografar e gravar algumas cenas da casa, que podem ser vistas pelo público no “Feed BBB”. Assim como o relógio, o aparelho é bloqueado para conexão de telefone e internet.

Outra novidade no BBB 22 é o “torpedo anônimo“, ideal para o brother dar aquela cutucada no coleguinha. Os recados também aparecem na sala da casa mais vigiada do Brasil.

Participantes do BBB 22

Com a saída de Luciano, 19 participantes seguem no confinamento e na competição por R$ 1,5 milhão da Rede Globo.

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Luciano (Ator e Bailarino); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Rodrigo (Gerente Comercial); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito)

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador); e Naiara Azevedo (Cantora).

