BBB 22 pode ser cancelado? Web especula fim após testes de Covid

Nos últimos dias de confinamento, um detalhe chamou a atenção dos fãs do maior reality do Brasil: os sintomas respiratórios recorrentes entre alguns dos participantes. Vinícius é um deles, que tem sido com frequência. Com isso, o boato de que os brothers do reality estão com Covid-19 ganhou força na web e levantou uma questão: o BBB 22 pode ser cancelado?

Nesta quinta, 3 de fevereiro, os brothers passaram por uma testagem de covid, no confessionário, e o resultado deve ser apresentado ao público. Quem garante é a Globo, que mais cedo emitiu nota sobre assunto. Leia aqui sobre os participantes do BBB e o exame de covid.

O BBB 22 pode ser cancelado?

Com os boatos da infecção dos participantes do BBB 22 pela Covid-19, especialmente depois dos sintomas apresentados por alguns dos participantes, colunistas especializados nos bastidores da TV questionam se o O BBB 22 pode ser cancelado. Afinal de contas, não teria como os participantes seguirem dentro do confinamento, doentes, sem acompanhamento médico.

Nas redes sociais, naturalmente, os boatos da infecção dos participantes com covid-19 deram o que falar. De um lado, os seguidores levantaram a questão do possível cancelamento da edição, enquanto outros – em tom de ironia – sugerem a troca do elenco, já que a temporada tem sido marcada pelo tema “paz e amor”. Na

Em uma das publicações, um fã do reality chamou o programa de ‘covil de coronavírus’. “Cadê a Anvisa para invadir o BBB?”, escreveu.

CADÊ A ANVISA PRA INVADIR O BBB E CANCELAR ESSE COVIL DE CORONAVÍRUS? #GloboTestaBBB@anvisa_oficial @tvglobo @bbb — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) February 3, 2022

Apesar das publicações defendendo o cancelamento do reality, também tiveram aqueles que defenderam que a competição por R$ 1,5 milhão deve continuar mesmo no caso de resultados positivos entre o público. “Os caras querendo cancelar o BBB sendo que o pessoal está isolado chega a ser piada”, argumentou outro internauta.

No entanto, as brincadeiras também foram destaque nas redes sociais. Para alguns internautas, o clima ‘paz e amor’ do BBB não tem agradado e, com a ideia de que o BBB 22 pode ser cancelado, algumas ‘comemorações’ foram publicadas na web. “Tem surto de Covid na casa e vão cancelar o BBB? Que pena”, ironizou um dos fãs do reality.

Tem surto de covid na casa e vão cancelar o BBB? Que pena pic.twitter.com/IRmzQ5gozA — Leonardo Sá (@sazon0895) February 3, 2022

“Vai, Boninho, essa é a sua chance de trocar esse elenco chato”, respondeu outro. Apesar disso, tiveram participantes que lamentaram, antecipadamente, o possível cancelamento do reality. “Se o BBB for cancelado, acaba meu entretenimento”, disse um dos usuários do Twitter.

gente se o BBB for cancelado acaba meu entretenimento do ano!!! — Emyllie (@Emyllie15) February 2, 2022

Programação BBB 22

Enquanto o resultado do exame de covid não é revelado, a programação do BBB 22 deve seguir em frente. Na quinta, os brothers se reúnem para a prova do líder, no sábado enfrentam a disputa pelo colar do anjo e no domingo formam o paredão.

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira e sábado: prova do anjo e festa

Domingo: formação de paredão com votação aberta

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: eliminação

