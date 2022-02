Porcentagem BBB 22: parcial de enquete aponta quem sai hoje (01/02)

Natália, Rodrigo ou Jessilane, quem vai deixar o confinamento do Big Brother Brasil? Nesta terça-feira (1), vamos descobrir quem foi o participante com a maior quantidade de votos para sair que levará o título de segundo eliminado para casa. Para descobrir de qual lado o público está, comparamos a porcentagem BBB 22 das enquetes do UOL e DCI em consulta realizada nesta manhã de dia de eliminação.

Como está a porcentagem BBB 22 na enquete do UOL?

Natália tem aparecido na enquete UOL como a provável eliminada da semana, na consulta feita às 07h12 da manhã desta terça (01). A designer de unhas soma 40,15% e assume a liderança do ranking que contabilizou até o momento mais de 222 mil votos.

Ontem, segunda-feira (1), esta realidade era diferente, a mineira aparecia em segundo na parcial do BBB 22, com uma porcentagem abaixo da de Rodrigo. Agora, Rodrigo vem em segundo, com a porcentagem BBB 22 de 38,77%. A diferença no percentual da dupla está de 1,38%.

Na lanterna vem Jessilane, a professora de biologia soma 21,08% dos votos para sair do BBB 22 e tem uma porcentagem 19,07% abaixo do primeiro lugar da enquete.

Quem sai do BBB 22 segundo a porcentagem da parcial do DCI?

Na porcentagem parcial BBB 22 do DCI, as posições se repetem, ou seja, Natália em primeiro, Rodrigo em segundo e Jessilane em terceiro. A consulta na enquete do site foi realizada às 07h20 desta terça (1).

Na liderança, Natália aparece com 46,44% dos mais de 271 mil votos computados até agora. Rodrigo soma 32,07%, uma diferença de 14,37% para o primeiro lugar. Na lanterna da parcial do BBB 22 vem Jessilane com a porcentagem 21,49%.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 começa hoje, terça-feira, às 23h30, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo. O horário, bem mais tarde do que as demais exibições do programa, foi alterado por causa da partida entre Brasil e Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo 2022 que irá acontecer neste terça a partir das 21h20, depois da novela Um Lugar ao Sol.

Ainda segundo o cronograma da emissora, o episódio desta terça de eliminação terá no total 50 minutos e depois cederá espaço para o Jornal da Globo.

O reality show irá exibir o pós jogo da discórdia da madrugada, VTs do dia dos participantes, o quadro C.A.T BBB e é claro, a eliminação do participante que somar a maior porcentagem na enquete oficial do BBB 22, que é votada pelo público no Gshow.

A votação será encerrada ao vivo e em seguida Tadeu Schmidt informará o nome do segundo participante a deixar a casa nesta edição, Rodrigo, Jessilane ou Natália.

Como assistir o Bate Papo BBB com o eliminado

Depois que descobrirmos quem levou a pior porcentagem para sair do BBB 22, o eliminado deixará o confinamento e começará sua série de entrevistas pelos estúdios da Globo. A primeira delas é o Bate-Papo BBB, agora comandado por Rafa Kalimann.

A entrevista começa no início da madrugada de quarta (2), após o final do programa ao vivo do Big Brother Brasil, e é exibido pela Globoplay e Gshow. Como a programação da Rede Globo indica que o reality hoje irá terminar às 00h40, o Bate-Papo BBB não começará antes desse horário. Para não perder o início da entrevista, fique de olho na live, a atração começa pouco antes do eliminado chegar aos estúdios do Rede BBB. Durante este tempo, o programa conversa com convidados, fala sobre os últimos acontecimentos da casa, entre outros.

O primeiro convidado do programa em 2022 foi Luciano, eliminado na semana passada:

