BBB 22: tudo sobre a decoração da casa do Big Brother Brasil

Saiba como será a casa do BBB 22 e quais novidades esperam os novos participantes do reality neste ano. Estreia será em 17 de janeiro.

Aos amantes de reality show, uma boa notícia: o BBB 22 está prestes a movimentar a programação da TV Globo. Na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, acontecerá a estreia da competição por R$ 1,5 milhão e, apesar dos segredos da produção, já é possível saber alguns detalhes da casa onde os pipocas e camarotes ficarão confinados.

Como será a decoração do BBB 22

Quando o assunto é a casa do BBB 22, a produção do reality destaca o excesso de cores que o público e os confinados podem esperar desta vez. Em um comunicado, a emissora brincou e disse que os brothers da edição poderão ‘ficar zonzos’ com a quantidade de cores que completarão a decoração da casa – principalmente a sala principal. Desde as paredes até almofadas do sofá, tudo na sala é descrito como ‘multicolorido’ e deve impactar visualmente os novos moradores.

Apesar da maior intensidade na sala, onde devem acontecer as reuniões dos participantes nas noites de votação, os elementos coloridos envolvem todo o cenário da vez. Inclusive a área externa: formas geométricas e muita cor invadem o quintal e também dão identidade aos grandes muros que cercam a casa mais vigiada do país. Segundo a Globo, a decoração alegra a casa no maior estilo Pop Art.

Além das cores, grandes mudanças prometem dar o que falar entre os confinados do BBB 22. Uma das mais marcantes vai impactar, inclusive, a hora do banho no programa: o banheiro principal da casa será o único a contar com chuveiros. Ou seja, acabaram os banhos no quarto. Na decoração, o banheiro também é colorido e apresenta um conceito retrô, com blocos de vidros que se estenderão até o camarim – área fora do banheiro privado e que fez sucesso entre os confinados da edição do ano passado.

Quarto do BBB 22 terá tema anos 80 e cama suspensa

Assim como nas edições anteriores, para suportar a quantidade de participantes, a casa do BBB 22 conta com dois quartos compartilhados. Desta vez, a produção do reality promete despertar a memória afetiva dos confinados com a decoração dos ambientes.

Enquanto um quarto abordará elementos do rock, da música e estampa xadrez. O primeiro quarto é o sonho dos adolescentes dos anos 80, cheio de pôsteres de bandas e artistas e tem direito, inclusive, a uma cama suspensa.

No outro ambiente, os confinados terão acesso a um quarto com roupas de cama combinando com a decoração e muitos elementos fofinhos que todo mundo gosta, como ursinhos, roupinhas de boneca, smiles e muito mais. Neste, as roupas de cama, almofadas, cabeceiras, carpetes e papéis de parede se integram com texturas complementares, o que deve passar uma identidade bastante agradável para os confinados e o público. No BBB 22, assim como nas edições anteriores, os quartos prometer ser cenários para muita fofoca, polêmicas e estratégias de jogo.

Big fone do Big Brother Brasil

No BBB 22, a produção promete muita competição e parte disso – como o público já está bastante acostumado – será comandada pelas chamadas do Big Fone. Neste ano, a casa contará com dois aparelhos de Big Fone, ambos instalados na área externa da casa, onde também devem acontecer grande parte dos castigos do monstro.

Outro cenário que segue a mesma dinâmica do ano passado é a academia. O ambiente, que tem se tornado cada vez mais usado pelos brothers – inclusive os que não praticam exercício -, promete dar o que falar. Isso porque, para o BBB 22, além dos aparelhos de musculação, a academia continua sendo lar de um grande painel para os participantes pensarem e definirem estratégias de jogo e, claro, fazer muita fofoca.

Espaços já tradicionais como a cozinha da xepa, a piscina e o confessionário também seguem na formatação do BBB 22, mas, nesses casos, a produção do BBB 22 decidiu manter o mistério. O que será que vem por aí?

Apresentado por Tadeu Schmidt e comandado por Boninho, o BBB 22 está com estreia prevista para o dia 17 de janeiro – próxima segunda-feira. Os nomes e a quantidade de participantes serão anunciados ao longo da semana, antes da estreia do programa.

