Jade Picon no BBB 22: quem é a influencer confirmada no reality

Nas redes sociais não se fala em outra coisa: qual é a lista de famosos que vão participar do Big Brother Brasil? Ainda não tem nenhum nome confirmado pela Rede Globo, mas se depender dos internautas, um dos nomes do BBB 22 é Jade Picon.

Jade Picon no BBB 22 é resultado de dica do apresentador

Na expectativa pelo anúncio dos participantes do BBB 22, Tadeu Schmidt – o apresentador do BBB 22 – tem usado as redes sociais para dar dicas de alguns dos nomes confirmados no reality. E foi um de seus spoilers que reforçou a suspeita dos internautas acerca do nome de Jade Picon no BBB 22.

O apresentador contou aos seguidores que uma das pessoas confinadas tem o costume de ‘apertar o botão da descarga com o pé’, o que fez com que o público rapidamente fizesse a ligação com Picon. Isso aconteceu porque, em 2017, a influenciadora compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube listando 10 coisas estranhas sobre ela e contou aos seguidores que tinha nojo de tocar o vaso sanitário e, por isso, só apertava a descarga com o pé.

Coincidência ou não, os seguidores da paulista estão certos de que o apresentador falava sobre Jade e a influenciadora é um dos nomes do BBB 22. Assista ao vídeo com as curiosidades sobre Jade Picon:

Além da dica de Tadeu Schmidt, outro fato contribuiu para reforças as suspeitas do público: Jade Picon contou aos seguidores que está indo viajar, com uma foto cheia de malas e com a pergunta: ‘Pra onde vocês acham que é?’. Já com os rumores fortes, a ideia de Jade Picon no BBB 22 ficou ainda mais forte na internet.

Nas redes sociais, brincadeiras acerca do nome da influenciadora e como Picon se comportará dentro da casa do confinamento já começaram a tornar-se viral. “Quero ver como ela vai conseguir manter aquele loiro dentro do BBB”, brincou um internauta.

Jade Picon ficou famosa na internet

Nas redes sociais, Jade Picon é uma verdadeira celebridade e, só no Instagram, ostenta quase 14 milhões de seguidores. Mas, afinal, por que ela é famosa? Jade Picon, no fim das contas, é uma das maiores celebridades brasileiras nas redes sociais. Além do Instagram, ela também conta com milhões de seguidores no YouTube – onde faz vídeos frequentes -, Twitter e Tik Tok.

Natural de São Paulo, Jade tem 20 anos, é Youtuber, influencer e empresária. Ela é dona da marca de roupas Jade Jade, o que rendeu para a possível participante do BBB 22 alguns milhões de reais na conta. Jade ficou famosa impulsionada por diferentes fatores, como a aparição nos vídeos do irmão, Leo Picon, que também é famoso nas redes sociais, um relacionamento conturbado com João Guilherme e até um envolvimento com Neymar.

O suposto affair de Jade Picon com Neymar ganhou força na internet depois que um perfil no Instagram, dedicado ao compartilhamento de fofocas, compartilhou fotos de um provável momento íntimo entre os envolvidos. Acontece que o affair de Picon com Neymar caiu como uma bomba nas redes sociais porque teria acontecido em meio ao término de Jade com João Guilherme – na ocasião memes envolvendo Neymar, Jade e João foram parar nos assuntos mais comentados das redes sociais. Tanto Jade quanto João viraram alvo de milhares de mensagens para falar sobre o caso e a possível participante do BBB 22 teve, inclusive, seu número de telefone divulgado nas redes sociais.

Das participações nos vídeos de Leo Picon para a queridinha do público teen online, Jade ficou tão popular que chegou a embolsar R$ 300 mil só para participar de uma campanha publicitária e tingir o cabelo de loiro. Sucesso, né?

Caso entre para o BBB 22, Jade Picon promete ostentar looks de tirar o fôlego dentro do confinamento. Uma de suas marcas registradas nas redes sociais são as inúmeras peças de grandes marcas como Dolce & Gabbana, Chanel e Versace no guarda-roupa. As peças milionárias ajudaram a transformas Jade em um ícone da moda no Brasil e em sua marca pessoal, coleções inteiras chegam a esgotar em poucas horas.

Toda essa popularidade poderia ser um facilitador para Jade Picon no BBB 22?

Jade Picon de novo visual para o BBB 22

De acordo com a coluna de Léo Dias para o Jornal Metrópoles, Jade Picon está sim confinada para o BBB 22 e, além disso, já mudou até o visual exclusivamente para o reality. Segundo a publicação, a irmã de Leo Picon está hospedada em um hotel no Rio de Janeiro, seguindo as ordens da produção do Big Brother Brasil, e entrará para o confinamento na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro.

Para causar já nos primeiros segundos de confinamento, a coluna adianta que Jade Picon escureceu as madeixas para o BBB 22. Ela resolveu se despedir do loiro e teria apostado em fios mais escuros do que nunca para o reality. Caso se confirme, a escolha de Jade deve dar o que falar, já que a participante ficou loira como parte de uma ação de marca que rendeu R$ 300 mil para a jovem de 20 anos.

A informação de Leo Dias, de acordo com internautas, é verdadeira e uma prova disso é a falta de stories nas redes sociais da empresária. Jade é heavy user das redes sociais e, diariamente, compartilha a rotina com os seguidores – o que não tem acontecido desde os rumores do confinamento.

BBB 22 começa em 17 de janeiro

A confirmação ou não do nome de Jade Picon no BBB 22 acontecerá na próxima quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, quando toda a lista de participantes será anunciada. Os brothers e sisters da edição serão revelados em uma live apresentada por Ana Clara, Rafa Kalimann e Rhudson Victor, que será transmitida ao longo do dia nas redes sociais do BBB.

O anúncio dos participantes faz parte da semana de lançamento do reality, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 17 de janeiro. O programa vai ao ar na TV Globo e Globoplay, ao vivo, logo após o capítulo da novela “Um Lugar ao Sol”.

Além de Jade Picon, também estão cotados para o BBB 22 nomes como: Negra Li, MC Loma, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar.

Neste ano, além da competição, o programa também contará com quadros especiais de nomes como Dani Calabresa, Ana Clara, Paulo Vieira, Rafa Kalimann e Bruno de Luca. Entre os assuntos mais comentados está o fato de Kalimann ser a nova apresentadora do Bate-Papo BBB, quadro semanal, com a presença do eliminado, que antes era comandado por Ana Clara.

Assistir ao BBB 22 ao vivo: veja como acompanhar o reality

Quem acompanha reality show sabe que simples momentos de convivência podem virar grandes questões em um confinamento. Por isso é importante ficar atento às maneiras de assistir o BBB 22 ao vivo, tanto na TV quanto na internet.

Para acompanhar o programa na TV, basta sintonizar um aparelho televisor na TV Globo. O reality será transmitido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’ e a edição que será exibida na emissora, com apresentação de Tadeu Schmidt, será um compilado dos principais acontecimentos do dia e, claro, as provas e dinâmicas ao vivo que farão a competição acontecer.

Na internet, é possível assistir ao BBB 22 no GloboPlay, o streaming oficial da Rede Globo. Por lá, além da Rede Globo ao vivo, o assinante também tem acesso às câmeras exclusivas do Pay-Per-View, que vão transmitir 24 horas por dia a convivência entre os confinados. A parte legal é que, no GloboPlay, é possível escolher qual câmera assistir, assim o usuário consegue priorizar assuntos que ache mais interessante dentro da casa mais vigiada do país. O GloboPlay conta com planos a partir de R$ 19,90.

