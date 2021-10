BBB 22 veteranos: como vai funcionar o novo Big Brother Brasil?

Para tentar superar o sucesso que foi a 21ª edição do Big Brother Brasil, a Rede Globo está em busca de novidades para movimentar a próxima edição do programa. De acordo com a coluna ‘O Melhor da TV’, do Metrópoles, o BBB 22 terá um grupo de veteranos competindo com anônimos e famosos pelo prêmio milionário.

Veteranos no BBB 22: como vai funcionar o reality?

Segundo a coluna do Metrópoles, o elenco final do BBB 22 será formado por três grupos: camarote (famosos), pipoca (anônimos) e veteranos (ex-participantes que se destacaram em suas respectivas edições). A publicação ainda adianta que serão 22 personagens na próxima edição do reality, que está previsto para começar em janeiro de 2022 e contará com 107 episódios.

Sendo assim, o BBB 22 com veteranos será o maior da história. Até então, o recorde pertence ao BBB 21, que contou com 100 programas e 21 participantes confinados.

Ainda não foram divulgados, nem informalmente, quais serão os ex-participantes convidados para a próxima edição do programa. Ainda de acordo com a publicação do Metrópoles, a emissora pretende manter o formato que mescla anônimos e famosos na disputa porque as edições anteriores renderam mídia e receita para o BBB. Além, claro, do formato ter dado certo e transformado os participantes em verdadeiras celebridades – como aconteceu com Juliette Freire, em 2021.

Sobre a divisão do número de vagas, é esperado que, assim como aconteceu no BBB 21, metade do elenco seja formado por anônimos que fizeram inscrição no reality.

Big Brother Brasil 22 pode ter dois apresentadores

Depois do anúncio da saída de Tiago Leifert do comando do reality, o BBB 22 já virou uma novidade por si só, mas parece que ainda tem muita coisa para acontecer. Segundo o site Observatório da TV, por meio do colunista André Romano, a próxima edição do programa terá dois apresentadores: Tadeu Schmidt (já confirmado pela Rede Globo) e Ana Clara Lima.

Ana Clara ganhou destaque nas últimas edições do reality por apresentar o bate-papo com o eliminado – a versão da Globo da Cabine de Descompressão da Fazenda 2021. De acordo com a publicação, Ana Clara ficaria responsável por comandar a edição de sábado do reality enquanto Tadeu lidera ao longo da semana. A decisão da emissora, segundo o colunista, foi uma forma de ‘agradar’ o público, que pediu que a ex-BBB ganhasse mais espaço na atração.

Veja como foi o anúncio de Tadeu Schmidt como o novo apresentador do Big Brother Brasil. Jornalista deixa o Fantástico depois de 14 anos de trabalho.