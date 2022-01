Política e marcas no BBB 22: Boninho diz o que pode falar ou não

Muito se fala sobre quais assuntos são proibidos dentro da casa do Big Brother Brasil. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os brothers podem sim falar sobre assuntos como política. É o que explica Boninho, diretor do BBB 22, em alguns vídeos publicados nos stories do Instagram do dia 16/1.

Boninho desvenda tabus do BBB 22

Boninho o “Big Boss”, esclareceu alguns mitos sobre o BBB 22 e afirmou que não há tabu sobre nenhum assunto. “Gente, depois de 21 anos de Big Brother, existe ainda muita teoria da conspiração”, começa a dizer no vídeo. “Eu estava vendo que conseguiram arrumar um manual do que pode ou não pode falar na casa”.

Pode falar de política: esse não é um assunto proibido no reality, segundo o próprio Boninho. “Eles podem falar sobre o que quiserem, podem falar sobre política, podem falar besteira. Isso é um problema deles”, disse.

Pode falar sobre outras marcas: sim, os brothers também podem falar sobre outras marcas que não são patrocinadoras do programa. O big boss completou dizendo que a produção nunca interfere nos assuntos que são discutidos entre os participantes.

O diretor também explica que os monitores da casa não passam instruções para os jogadores mudarem de assunto. “O que temos é um painel que informa quando eles tem que fazer alguma ação, como trocar a bateria [do microfone], ir ao confessionário ou ir até a dispensa”, explica.

Nas últimas edições, alguns brothers encontraram maneiras sutis de manifestarem suas preferências políticas. Arthur Picoli, do BBB21, declarou ter “simpatia pelo 13”, em referência ao Partido dos Trabalhadores (PT). Já Gil do Vigor disse que “o Brasil tá lascado”, frase que virou um dos maiores bordões do programa. Em 2018, Gleici Damasceno não foi tão discreta quanto os colegas e gritou “Lula livre” ao vivo na Globo ao vencer o programa.

Quem vai participar do BBB 22?

O BBB22 mantém o formato de dividir o elenco entre anônimos e famosos, que fez bastante sucesso nas duas últimas edições. No time das celebridades, está o ator Arthur Aguiar, a cantora Naiara Azevedo, o ator e apresentador Tiago Abravanel, a cantora Linn da Quebrada, o ator Douglas Silva, a influenciadora digital Jade Picon, a atriz e cantora Maria, a bailarina Brunna Gonçalves, o atleta Paulo André e o surfista Pedro Scooby.

Já no elenco Pipoca, foram selecionados: Vinícius, bacharel em Direito; Natália, modelo e designer de unhas; Rodrigo, gerente comercial; Bárbara, modelo; Lucas, estudante de Medicina; Eslovênia, modelo e ex-Miss Pernambuco; Eliezer, designer e empresário; Jessilane, bióloga e professora de biologia; Luciano, ator e bailarino; e Laís, médica.

O BBB 22 está marcado para começar nesta segunda-feira, 17 de janeiro, às 22h25, horário de Brasília. A partir de amanhã, também começa a transmissão do pay-per-view no GloboPlay. Os assinantes da plataforma de streaming podem acompanhar os brothers durante 24 horas por dia, através de onze câmeras diferentes. Os planos começam em R$22,90.

O programa é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, com direção de gênero de Boninho e direção geral de Rodrigo Dourado.

