Fotos dos participantes do BBB 22 foram divulgadas pela Globo - Foto: reprodução

Fotos + participantes do BBB 22: quem é quem no reality

A Globo já liberou os nomes dos brothers da nova temporada do Big Brother Brasil, mas o público continua curioso para saber mais detalhes sobre a vida dos competidores. Dez deles são anônimos, enquanto a outra metade é formada por famosos da TV, internet, música e esporte. Abaixo, veja algumas fotos dos participantes do BBB 22 e quem são eles.

Laís Caldas – Fotos dos participantes BBB 22

Laís compartilhou algumas curiosidades sobre sua personalidade. A goiana de 30 anos disse que é apaixonada por animais, e até cuidou de um veado, a quem chamou de Xibiu. Ela também levou um bezerro para sua casa e tratou o animal até que ele estivesse 100%.

Um vício da sister é fazer skincare e ela tem rotinas de cuidado com a pele de manhã e à noite. Laís admitiu ter um crush em Rodolffo, participante do BBB 21, e sonha em ir para a Disney. Há um mês, perdeu seu pai, vítima de enfisema pulmonar, e ainda está lidando com a perda.

Luciano Estevan

Luciano também tem fatos interessantes sobre sua vida. O brother, que é abertamente bissexual, foi casado durante oito anos com uma mulher, com quem mantinha um relacionamento aberto. Atualmente, ele namora outra moça que conheceu enquanto ainda estava casado.

Ele admitiu ter crush em Pabllo Vittar, gosta de perguntar o mapa astral das pessoas assim que as conhece e é fã da cantora e atriz Larissa Manoela. É dono de um cachorro e de dois gatos, e divide a “guarda” deles com a ex-mulher.

Jessilane Alves – Fotos dos participantes BBB 2022

A bem humorada Jessilane se define como “inimiga do fim” e “fofoqueira do bem”. Ela tem 25 tatuagens e uma delas chama atenção: o pokémon Charmander. Ela se identifica com o personagem por ter um “sorrisinho no rosto e fogo no rabo”.

Outra curiosidade sobre a sister é que ela tem uma coleção de calcinhas, e que não sabe guardar segredos – característica que pode ser interessante assistir dentro do BBB.

Eliezer – Fotos dos participantes BBB 2022

Eliezer tem espírito aventureiro e gosta de conhecer lugares exóticos, e já esteve em 36 países. O brother conta que seu primeiro emprego foi aos 14 anos, por um motivo nobre: ele queria comprar o álbum da cantora Avril Lavigne para sua namorada da época.

Ele é mais um brother que também tem uma coleção, mas de pulseiras. Apesar de ser um ótimo, cozinheiro, Eliezer disse que detesta lavar a louça. Será que isso vai ser um problema dentro da casa?

Eslovênia Marques

Muitos espectadores devem estar se questionando o porquê do nome de Eslovênia. A sister contou que, inicialmente, seu pai queria que ela se chamasse Bósnia-Herzegovina, mas sua mãe o impediu. O nome da moça foi inspirado nos conflitos políticos dos anos 90 que levaram à divisão da Iugoslávia, mas em casa recebeu o apelido de Duda.

Louca por ciências, já cursou a faculdade de Física, sendo a única mulher de sua sala. Também já foi Miss Pernambuco em 2018 se inspira em Anitta e no Padre Fábio de Melo, além de ser fã do cientista Albert Eisntein.

Lucas Bissoli

Antes de entrar no BBB 22, Lucas já era conhecido nas redes sociais. Um vídeo publicado pelo brother no TikTok em que ele “dá uma piscadinha” tem mais de 500 mil visualizações na plataforma.

Lucas gosta de praticar esportes, apesar de não ser excelente em nenhum deles, e acorda automaticamente às 6h da manhã. Ele também diz ser um “marmiteiro fit”.

Bárbara Heck

Uma das curiosidades que mais chamaram a atenção do público foi o fato de que Bárbara afirma ter feito um ritual em que precisou aplicar veneno de sapo em seu corpo. Ela também fez um retiro no qual fez um jejum de 21 dias, em total silêncio.

Ela tem uma parede com frases escritas a mão em seu quarto, é muito ligada em signos e gosta de criar figurinhas com fotos dela mesma.

Rodrigo Mussi

Antes de retornar ao Brasil, Rodrigo morou na Austrália, onde trabalhou como como pedreiro, lavador de louça, bartender e modelo. O brother tem uma história de vida complicada: as 12 anos, foi expulso da casa de sua mãe. Aos 17, seu pai também o expulsou de casa e ele teve que começar a viver sozinho.

Rodrigo é fanático por esportes e gosta de reinar, nadar, andar de bicicleta e jogar futebol. É virginiano e gosta de mandar o ambiente organizado. Será que ele vai se dar bem no BBB?

Natália Deodato

Natália conta que se casou cedo, com apenas 15 anos. Entretanto, a união durou pouco e aos 18 ela já estava divorciada. A sister anda de moto desde essa mesma idade e conta que já caiu diversas vezes. Na adolescência, ela também precisou lidar com o surgimento do vitiligo.

Segundo ela, já ficou com quatro famosos, sendo um ator, um modelo e dois cantores. Seu maior ídolo e inspiração e o cantor Michael Jackson.

Vinícius – Fotos dos participantes BBB

O primeiro sucesso de Vinícius na internet, que se autointitula “influencer de baixa renda” veio após Tirulipa compartilhar um vídeo do brother. Sem dinheiro, o jovem, que é muito fã de Anitta, conta que vendeu um botijão de gás de casa para comprar um ingresso para o show da cantora.

Vini nunca namorou e deu o primeiro beijo aos 19 anos – ele conta que nunca beijou uma mulher. Ele só dorme abraçado com uma fralda desde que era criança, é fã da Xuxa e Ariano Suassuna.

Grupo Camarote – Arthur Aguiar

Arthur Aguiar ficou conhecido por fazer parte da versão brasileira de Rebelde, na Record, e também por ter atuado em novelas das Globo. Antes de se tornar ator, disputou competições de natação até os 19 anos de idade.

Em 2017, casou-se com a influenciadora digital Mayra Cardi. O casal tem uma filha, Sophia. Em 2020, o casamento chegou ao fim após vir à tona que o ator teria traído a esposa ao menos 16 vezes. Apesar de todas as traições, eles reataram o casamento no ano passado. O famoso fez uma música para sua amada, chamada Regue o Amor, na qual pede perdão por “uma chuva de erros e decepções”.

Pedro Scooby

O atleta revelou que seu apelido, Scooby, aconteceu devido a semelhança de Pedro com o personagem do desenho animado Scooby Doo. Ele é ex-marido da atriz Luana Piovani, com quem tem três filhos, Dom, Bem e Liz.

Durante sua carreira como surfista profissional, Pedro conta que já encarou ondas do tamanho de um prédio. A faixa o surfista e o sambista, composta por Arlindo Cruz, foi feita para ele. O atleta, inclusive, participa dos vocais da música com o cantor.

Brunna Gonçalves

A dançarina Brunna Gonçalves é casada com a cantora Ludmilla. Ela revelou que a famosa foi a única mulher com quem se relacionou e antes dela, só ficava com homens.

Brunna morou nos Estados Unidos para seguir seu sonho de se tornar dançarina e durante esse período, foi nômade e morou em um trem. Também já trabalhou três meses em um navio, fazendo a rota Suécia e Finlândia. Fã de Beyoncé, já encostou na mão da dona do hit Crazy in Love durante um show.

Paulo André

O atleta é o terceiro colocado no ranking brasileiro de atletismo de todos os tempos na categoria de 100m, estando atrás apenas de nomes como Robson Caetano e Erik Cardoso.

Paulo sempre quis ser pai cedo e realizou o sonho em 2021, quando tinha 23 anos. Seu filho se chama Paulo André Jr. Quando criança, foi baterista na igreja e até hoje possui uma grande ligação com a música.

Maria – fotos participantes BBB 22

Além de ser conhecida pelo papel de Verena em Amor de Mãe, Maria também é cantora. Ela já se apresentou no palco do Rock in Rio duas vezes. Outra habilidade da artista é dançar pole dance.

Maria é fã de Alcione e Péricles, é vegetariana e ama comer pizza, comida japonesa vegana e açaí.

Jade Picon

Jade tem algumas das manias mais curiosas entre os brothers: ela não toca em maçaneta, botão do elevador e descarga, sempre dando descarga com o pé.

Ela é irmã do também influenciador Léo Picon, é fã da Anitta e da Monja Coen, e já namorou por três anos João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Jade soma mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Douglas Silva

Douglas tem uma grande conquista em seu currículo: ele foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy Internacional, em 2005, pela série Cidade dos Homens.

Ele luta jiu-jítsu, adora feijoada, é fã do Péricles e chama Regina Casé de mãe, com quem trabalhou junto no Esquenta, Cidade dos Homens e na novela Amor de Mãe.

Linn da Quebrada

Antes de se tornar Linn da Quebrada, a cantora foi testemunha de jeová até os 17 anos de idade. Quando criança, também ganhou olimpíadas de matemática e bolsa em uma escola particular.

Linn é transsexual e no início desse ano, incluiu seu nome social em seus documentos e passou a se chamar oficialmente Lina Pereira dos Santos. Um dos momentos mais difíceis da vida da cantora foi em 2014, aos 23 anos, quando enfrentou um câncer testicular. Ela se curou três anos depois.

Tiago Abravanel – fotos participantes BBB 22

Neto de Silvio Santos, Tiago conta que que escondeu a participação no programa de seu avô. Ele é mais um dos brothers que tem coleção: o ator tem mais de 800 bonecos.

No BBB 22, pode enfrentar desafios na cozinha, já que não sabe cozinhar nada, nem arroz. Outra característica do famoso é que os óculos que ele usa não possuem lente, é apenas uma armação, já que ele acredita ficar bem usando o acessório.

Naiara Azevedo – – fotos participantes BBB 22

Ao contrário de Tiago, Naiara Azevedo gosta muito de cozinhar e coloca bastante alho e cebola em seus pratos. O que muita gente não sabe é que, antes de se tornar cantora, a famosa fez faculdade e pós-graduação de Estética e Cosmética.

Na Globo, Naiara já participou do quadro Show dos Famosos, em 2018. No mesmo ano ela foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com Contraste, lançado em 2017.