Campeão BBB 22: seis parciais apontam a vitória de Arthur Aguiar

Arthur Aguiar será campeão do BBB 22 de acordo com parciais - Foto: Reprodução/Globo

Paulo André, Douglas Silva ou Arthur Aguiar, um dos três será campeão do BBB 22 e levará o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Até o momento, a briga não está acirrada e em todas as parciais consultadas pelo DCI, Arthur é apontado como o participante com o maior favoritismo na última berlinda do reality show. A final da temporada acontecerá nesta terça-feira, dia 26 de abril, a partir das 22h45.

Enquete BBB: quem merece vencer? Vote em Paulo André, Arthur Aguiar ou Douglas Silva

Quem vai ser campeão do BBB 22?

Arthur Aguiar é apontado como o campeão do BBB 22 em todas as parciais consultadas pelo DCI, por volta das 09h00 desta segunda-feira (25). O brother está na frente das votações de seis sites diferentes com folga e lidera as enquetes com altas porcentagens.

Em todas as parciais, Paulo André é apontado como o vice campeão do BBB 22. Já Douglas Silva está longe do favoritismo e não aparece com mais de 8% em nenhuma das consultas.

Dos mais de 104 mil votos da enquete UOL, 69,78% pertencem ao ator. Paulo André em segundo lugar, com 25,49% e Douglas Silva aparece em terceiro com 4,73%.

Na Folha de São Paulo, mais de 2700 votos foram contabilizados e Arthur soma 61% deles. Em seguida vem Paulo André com 31% e Douglas com 8%.

No Diário do Nordeste são mais de 18 mil votos somados até e então e Arthur 74,4%, Paulo André 21,4% dos votos e Douglas Silva apenas 4,2% dos votos para ser campeão do BBB 22.

No DCI, a briga para definir o campeão do BBB 22 contabilizou até agora 55 mil votos, sendo 83,83% deles de Arthur. Paulo André soma 13,24% na segunda posição e Douglas tem 2,90% em terceiro.

Na enquete do Extra, que tem mais de 2800 votos, Arthur conquistou 61%, Paulo André ficou com 31% e Douglas Silva soma 8%.

Por último, consultamos também a enquete do Votalhada, que tem quase 15 mil votos até o momento. Nesta parcial, Arthur tem 62%, Paulo André 34% e Douglas Silva 4%.

As enquetes abordadas na matéria não tem o poder de afetar o jogo e foram consultadas pelo DCI com a finalidade de acompanhar o comportamento do público na votação da grande final do programa. A parcial sobre quem deve ser o campeão do BBB 22 será atualizada ao longo do dia.

Histórico das parciais sobre o possível campeão do BBB 22

Folha de São Paulo – 09h00

Arthur Aguiar: 61%

Paulo André: 31%

Douglas Silva: 8%

Diário do Nordeste – 09h00

Arthur Aguiar: 74,4%

Paulo André: 21,4%

Douglas Silva: 4,2%

UOL – 09h00

Arthur Aguiar: 69,78%

Paulo André: 25,49%

Douglas Silva: 4,73%

DCI – 09h00

Arthur Aguiar: 83,83%

Paulo André: 13,24%

Douglas Silva: 2,90%

Extra – 09h00

Arthur Aguiar: 61%

Paulo André: 31%

Douglas Silva: 8%

Votalhada – 09h00

Arthur Aguiar: 62%

Paulo André: 34%

Douglas Silva: 4%

Como será a final do BBB22

A grande final do BBB 22 acontecerá na terça (26) e contará com participações especiais. As ex-sisters da temporada, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria, vão se apresentar no reality show.

A cantora sertaneja foi eliminada no começo do jogo, no terceiro paredão da edição. Lina chegou longe na temporada e só deixou o programa no décimo terceiro paredão. Já Maria foi expulsa do reality show, a famosa se alterou durante um jogo da discórdia e acertou a cabeça de Natália com um balde durante a dinâmica.

Além das três, os brothers também curtirão na grande final os shows de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo.

Paulo Ricardo é quem canta a música de abertura do reality show, confira como ficou a versão da canção em 2022:

Leia também

Inscrição BBB 23: quando reabre e como participar