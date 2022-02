Cinema do Líder BBB 22: vai passar o filme ‘Yesterday’ na quarta

O Cinema do Líder no BBB 22 apresentou aos brothers o filme ‘Yesterday’. Veja como assistir o título mostrado aos participantes.

Semanalmente, o comandante do Big Brother Brasil ganha diversos presentes da produção do reality, como um quarto especial e o direito de dividir a casa entre Xepa e Vip. O Cinema do Líder no BBB 22 também é um ‘mimo’ ao comandante da semana e, desta vez, mostrou aos participantes o filme “Yesterday”. O longo será exibido na Globo na quarta-feira, 2/2. Veja o horário.

Como assistir o filme do cinema do líder BBB 22

O cinema do líder BBB 22 será exibido na Globo na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, às 23h25, logo após o ao vivo com a festa de Tiago Abravanel.

Para assistir ao filme do Cinema do Líder no BBB 22, existem diversos formatos oficiais. Um deles, divulgado junto da transmissão da ação no BBB 22, é no GloboPlay – o serviço de streaming da Rede Globo. Por lá, com planos a partir de R$ 24,90 ao mês, o assinante tem acesso a toda a programação da Globo e ainda conta com um grande catálogo de filmes e séries das principais produtoras do mundo. Com um login ativo, basta procurar por ‘Yesterday’ na aba de pesquisa e assistir ao filme.

No entanto, o GloboPlay não é a única maneira de conferir o filme. Yesterday também está disponível na Netflix e plataformas digitais de aluguel de filmes.

Qual é a história do filme Yesterday?

Lançado em 2019, ‘Yesterday’ – o filme transmitido no cinema do líder do BBB 22 – foi um sucesso no cinema e fala sobre uma realidade no qual todo o planeta esquece da existência dos Beatles, uma das bandas mais famosas da história.

No entanto, uma única pessoa não está inclusa no ‘apagão’. Um músico amador, que é o protagonista, é o ‘felizardo’ que lembra dos Beatles e resolve tocar os sucessos da banda, que conquista fãs e faz do protagonista uma verdadeira celebridade. Veja o trailer:

