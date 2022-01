Como assistir o Big Day BBB 22: lista de participantes sai dia 14

Veja como assistir o Big Day do BBB 22 e não perder nenhum detalhe do anúncio dos participantes do reality neste ano.

Está confirmado: a lista de participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil será revelada nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro. O “Big Day”, termo em inglês com tradução ‘Grande Dia’ em português, vai anunciar todos os famosos e anônimos confinados deste ano antes do reality começar: saiba como assistir ao Big Day do BBB 22 e não perder nenhuma novidade.

Como assistir Big Day BBB 22

A revelação dos nomes vai acontecer ao longo de toda a programação da emissora, nos diferentes canais da Rede Globo. Por isso, saber como assistir ao Big Day do BBB 22 é importante para não perder nenhuma atualização do elenco da vez.

Os nomes serão anunciados por meio de pequenas chamadas em vídeo, com os próprios competidores se apresentando, que serão exibidos nos intervalos entre os programas. O Big Day do BBB 22, apesar de ocupar o dia inteiro, só vai começar a partir da novela ‘O Cravo e a Rosa’ – que é exibida às 14h40, no horário de Brasília.

Para assistir a programação da Rede Globo com o Big Day do BBB 22, existem dois formatos principais: na TV e na internet. Para ver na TV, do modo tradicional, basta sintonizar um aparelho televisor na TV Globo e assistir aos programas da emissora – principalmente os intervalos comerciais.

Já para quem prefere assistir a Globo na internet, é preciso ter uma conta no streaming oficial da emissora, o GloboPlay. Com um cadastro ativo na plataforma, que custa a partir de R$ 19,90 ao mês, basta clicar na aba ‘Ao Vivo’ para ter acesso à mesma programação do canal aberto.

Além dos intervalos na programação, assim como no ano passado, a Rede Globo deve criar uma transmissão com os apresentadores dos programas especiais do BBB 22, como Ana Clara, Rhudson Victor e Rafa Kalimann, para comentar e repercutir os anúncios da edição. O programa especial, no entanto, ainda não foi confirmado pela emissora.

Veja o vídeo do anúncio do Big Day feito por Tadeu Schmidt:

Programação da Globo – 14/01/2022

14:40 – O Cravo E A Rosa

15:15 – Sessão da Tarde – Bilhete De Loteria

16:45 – Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 – Malhação – Sonhos

18:25 – Nos Tempos do Imperador

19:10 – SP2

19:40 – Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 – Jornal Nacional

21:30 – Um Lugar ao Sol

22:35 – Festival Ano Novo – Invasão Ao Serviço Secreto

Participantes confirmados BBB 22

Assim como nos anos anteriores, os principais colunistas do país – como Leo Dias – divulgaram listas exclusivas com os participantes famosos da edição. Neste ano, alguns nomes são dados como certo no reality. Veja quem vai estar no BBB 22, segundo colunistas:

Linn da Quebrada

Mulher trans, politizada e natural de São Paulo, Linn tem 31 anos e foi anunciada, inicialmente, pelo BuzzFeed como parte do elenco do BBB 22. Ela é cantora e ficou conhecida na comunidade LGBTQIA+ por seus trabalhos musicais. Se entrar para o reality, Linn será a primeira participante trans a entrar no programa desde a edição de 2011, que apresentou Ariadna Arantes para o público.

Brunna Gonçalves – como assistir o Big Day do BBB 22

Segundo a coluna de Leo Dias para o jornal Metrópoles, Brunna Gonçalves está confinada para o BBB 22 desde a última sexta-feira, dia 8 de janeiro. Segundo a publicação, a esposa de Ludmilla teria ‘encantado’ Boninho durante sua participação no programa ‘Só Toca Top’ – que participou ao lado da esposa.

Brunna tem 30 anos e mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram.

Jade Picon

Jade é influenciadora, empresária e foi mencionada por Leo Dias como nome certo no elenco do BBB 22 logo no começo das tratativas da empresária com a Rede Globo. Nos últimos dias, uma dica da produção reforçou a confirmação da participante: no BBB 22, uma pessoa costuma dar descargas com os pés. Logo em seguida, internautas recuperaram um vídeo, publicado por Jade em 2017, no qual a influenciadora conta que tem nojo de apertar descargas.

T3ddy – como assistir o Big Day do BBB 22

Youtuber com mais de 14 milhões de inscritos, T3ddy é dado como confirmado no BBB 22 pelo colunistas. Ele tem sido mencionado como um dos alvos de Boninho desde o ano passado, mas o público passou a acreditar nas publicações dos jornalistas depois que o influenciador ‘sumiu’ das redes sociais.

Como assistir o Big Day do BBB 22 é essencial para descobrir se a lista dos colunistas confere com os nomes compartilhados pelos colunistas.

BBB 22 estreia na segunda-feira (17)

O BBB 22 vai começar na próxima segunda-feira, 17 de janeiro. Nos dias que antecedem o primeiro episódio do reality, a produção enfrenta um problema sanitário: 3 participantes testaram positivo para Covid-19 no pré-confinamento. Todos os infectados ficarão de fora da estreia, mas entrarão para o confinamento depois da liberação da equipe médica.

O episódio de estreia do Big Brother Brasil será transmitido, ao vivo, logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’ e pode ser visto tanto no canal aberto da TV Globo quanto no GloboPlay.