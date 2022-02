Veja quem a enquete do UOL aponta que deve sair do BBB 22. Segunda eliminação será definida na terça-feira, 1º de fevereiro.

Como está a votação do BBB 22 agora: parcial do resultado do paredão

Rodrigo, Natália e Jessilane estão no paredão e um deles deixará a competição por R$ 1,5 milhão. O resultado oficial só será revelado junto da eliminação, na nesta noite de terça-feira, 1º de fevereiro, mas já é possível ter uma ideia de qual é o mais rejeitado do público. Veja como está a votação do BBB 22 agora.

Como está a votação do BBB 22 agora

De acordo com a enquete do UOL, consultada às 22 horas desta noite, Natália é quem deve sair do BBB 22 hoje. A participante foi apontada como o próximo eliminado com 41,44% dos votos e, neste cenário, seria derrotada por Rodrigo e Jessilane. Os três emparedados da edição fazem parte do Pipoca, grupo composto por anônimos que se inscreveram para participar do reality.

Rodrigo aparece na segunda posição da enquete do UOL sobre quem deve sair do BBB 22, com 38,76% dos votos. A diferença entre os dois participantes é pequena, então pode ter uma reviravolta no ao vivo.

Jessilane, que também está no paredão, ocupa a posição mais segura da semana. Ela foi apontada como quem deve sair do BBB 22 com 9,81% dos votos na enquete do UOL – menor rejeição da semana.

Na votação oficial do DCI, Natália também lidera as intenções de votos. Dos 400 mil votos da enquete, a moça recebeu 45,27% dos votos. Sendo assim, de acordo com o público do DCI, a participante do Pipoca não deve passar do segundo paredão.

Rodrigo está na segunda posição, com 31,16% dos votos, e Jessilane também é apontada como a menos votada. Ela recebeu 20,57% dos votos na enquete do DCI.

Quando será a 2ª eliminação do reality?

A confirmação ou não do resultado da enquete do UOL sobre quem deve sair do BBB 22 será revelada, ao vivo, junto da eliminação, na próxima terça-feira, 1º de fevereiro. O programa será transmitido às 23h30 (horário de Brasília), logo depois do Futebol, uma vez que a emissora alterou a programação para exibir a partida entre Brasil e Paraguai.

Além do modo tradicional, no canal aberto da Rede Globo, também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis para conferir o programa: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Com isso, será exibida a mesma programação do canal aberto da emissora. Desse jeito, é preciso ficar atento ao horário de transmissão do reality e qual é o cronograma do dia. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

Votação GShow

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow começam no domingo, dia 30 de janeiro e vai até terça, 01 de fevereiro de 2022. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A segunda eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 22 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

