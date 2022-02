Almoço do anjo BBB 22: Bárbara convida 3 sisters e vê recado da família

Neste domingo, 6 de fevereiro, Bárbara, vencedora da terceira prova do anjo da temporada, ganhou uma refeição especial e um vídeo de sua família. A gaúcha convidou Bárbara e Maria, Eslovênia e Brunna para acompanhá-la. Veja como foi o almoço do anjo do BBB 22 de hoje.

Como foi o almoço do Anjo BBB 22 de Bárbara

Bárbara, Maria, Eslovênia e Brunna foram para o espaço em que ocorre o almoço do anjo do BBB 22 por volta das 13 horas deste domingo, 6, horário de Brasília. Antes de se sentar à mesa, a sister assistiu um vídeo enviado pela família e pelos amigos.

Enquanto tomava chimarrão, a sister assistiu ao recado dos pais, da amiga Gabriela e do namorado. Emociona, ela comemorou que o namoro continua. Enquanto isso na casa, os outros brothers também assistiram a mensagem enviada pela família de Bárbara e ficaram bastante emocionados. Natália, inclusive, chorou.

O cardápio do almoço do anjo do BBB 22 tinha arroz, pupunha ao molho, quiche e salada. Nas redes sociais, o público observou que Bárbara pouco aproveitou a refeição, diferentemente das convidas. As 4 sisters estão na xepa, parte da cozinha do BBB com menos alimentação.

+ Bárbara do BBB 22 tem namorado? Conheça Rick Maia

Superanjo da semana

Nesta semana, Bárbara será um ‘superanjo’. Ou seja, ela não só imunizará um brother da casa como também estará imunizada. Os confinados só vão receber essa informação durante a formação de paredão neste domingo.

Além dos colares da imunidade, a loira também ganhou R$5 mil reais durante a prova. A disputa foi realizada no último sábado e foi chamada de Jogo dos Privilégios.

A ordem do jogo foi definida por meio de um sorteio. Cada brother começava a disputa com três privilégios: mimos (sorvete e pizza), dinheiro (R$5 mil reais) e poder (voto peso dois).

Seguindo a ordem do sorteio, cada participante precisava escolher um colega para perder um dos privilégios. Quem perdesse as três plaquinhas estaria eliminado e o primeiro a sair da competição iria direto para o Monstro, o que aconteceu com Arthur Aguiar.

Bárbara foi a última sister a ficar com um privilégio e se tornou o anjo da semana. A plaquinha restante foi a do dinheiro e a loira levou o prêmio de R$5 mil.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 deste domingo está marcado para ir ao ar às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. A edição de hoje do Big Brother Brasil vai mostrar os melhores momentos do almoço do anjo, além dos últimos acontecimentos da casa e a formação de paredão.

Para acompanhar, basta sintonizar na Globo no horário indicado ou fazer um cadastro gratuito no Globoplay. A plataforma de streaming exibe toda a programação da emissora ao vivo, basta clicar em ‘Agora na TV’.

Leia também:

BBB 22 flopado? Até brothers criticam marasmo na casa