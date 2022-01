Como funciona o Queridômetro do BBB 22? Entenda a dinâmica

Como funciona o Queridômetro do BBB? Dinâmica acontece no confessionário - Foto: Reprodução/Globo

O Raio-X é rotina para os brothers do Big Brother Brasil. Além de gravarem um rápido vídeo falando sobre como está a convivência na casa, eles precisam distribuir emojis para outros colegas, que representam como se sentem em relação aos confinados. Afinal, como funciona o Queridômetro do BBB 22?

Como funciona o Queridômetro do BBB 22

Todos os dias, durante as manhãs, os brothers têm 1h45 minutos para fazer o Raio-X e distribuir os emojis no queridômetro do BBB 22 – o tempo deve diminuir conforme os participantes começarem a ser eliminados.

O Raio-X é o momento que os confinados têm para se comunicar com o público. Eles podem gravar um vídeo de até um minuto, que são mostrados na edição do programa e disponibilizados no Gshow, falando sobre como está sendo a estadia no BBB, os desafios no jogo ou simplesmente mandar um recado para a audiência ou para a família. Os brothers podem falar o que quiserem durante a dinâmica.

Além do vídeo, eles também distribuem emojis para os outros brothers, que representam seus sentimentos em relação as outras pessoas. Os confinados podem dar ‘carinha feliz’, ‘coração’, ‘cobra’, ‘bomba’, ‘planta’ e até ‘carinha de nojo’ para os adversários.

Neste ano, há uma novidade: os jogadores podem mandar mensagens anônimas. Alguns dos moradores da casa mais vigiada do Brasil já aproveitaram o novo recurso no primeiro dia. Bárbara mandou para Eslovênia “se quiser pegar, pega logo”, sugerindo que a Miss Pernambuco tenha um crush em Rodrigo.

Como acompanhar o Feed BBB?

Quem quiser ficar ligado em tudo que os brothers falam e compartilham durante o Raio-X pode acompanhar o Queridômetro no Gshow.

Diariamente, o portal publica as falas mais marcantes dos brothers e as mensagens anônimas que foram enviadas. O site também costuma postar as reações dos brothers ao verem os emojis recebidos no Queridômetro.

Os assinantes do pay-per-view conseguem acompanhar os brothers fazendo Raio-X através das câmeras disponibilizadas no GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

Cronograma da semana

A disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão já começou no BBB 22. Na terça-feira, aconteceu a primeira prova de imunidade para o grupo Pipoca. Laís e Bárbara foram as vencedoras, e além de estarem imunizadas, também ganharam R$10 mil em compras na loja patrocinadora da prova.

Na quarta, não houve atividades. Hoje, quinta-feira (20), ocorrerá a prova de imunidade para o grupo Camarote. Na sexta, todos os brothers disputam a liderança e o anjo autoimune.

A semana termina com a festa no sábado e a formação de paredão triplo no domingo. O líder indica uma pessoa, que tem direito a um contragolpe. No confessionário, cada jogador vota em duas pessoas.

O indicado no contragolpe e os dois mais votados da casa disputam a Prova Bate e Volta.

