Como é possível ganhar e perder estalecas no BBB 22? Conheça as regras do programa - Foto: Reprodução/Globo

Como ganhar estalecas no BBB 22, o ‘dinheiro’ do reality

Como ganhar estalecas no BBB 22, o ‘dinheiro’ do reality

O Big Brother Brasil tem sua própria moeda, as famosas estalecas. No confinamento, esse “dinheiro de mentirinha” é essencial para os participantes, pois é necessário pagar pela comida que eles consomem semanalmente. E como é possível ganhar estalecas no BBB 22? Os brothers precisam cumprir alguns desafios se quiserem umas moedinhas a mais no bolso.

Como ganha estalecas no BBB 22?

Os brothers ganham estalecas de duas maneiras, a primeira é automática e acontece todas as semanas e a outra é por meio do cumprimento de tarefas. Na primeira opção, a carteira dos confinados recebe estalecas toda vez que há uma nova separação de vip e xepa na casa, os participantes que estão no vip ganham a bolada de 1000 estalecas de uma vez, já os da xepa ficam com apenas metade deste valor, 500 estalecas.

A separação de grupos é realizada após as disputas do líder, o novo chefão ou chefona da casa pega a quantidade de pulseiras determinada naquela semana diretamente de uma caixa deixada pela produção na despensa, em seguida é distribuído entre os participantes que o novo líder quer em seu vip. Quem não recebe pulseira está automaticamente na xepa.

Além disso, também é possível ganhar estalecas no BBB 22 com o celular do confinamento. Cada participante tem alguns desafios que pode cumprir para o Feed BBB, em que eles postam vídeos e fotos, uma espécie de Instagram do reality show. Com cada publicação no Feed, o brother ou sister consegue conquistar mais algumas estalecas para a sua carteira do programa.

Como é possível usar as estalecas no BBB 22?

As estalecas podem ser usadas de algumas maneiras diferentes no programa, a mais importante delas é a compra de comida. Os confinados definem quantas estalecas serão dadas por cada um naquela semana, transferem o dinheiro para quem vai fazer as compras e em seguida o próximo passo acontece no mercado do reality show.

A produção define os preços semanalmente, ou seja, um pacote de macarrão pode custar 50 estalecas em um dia e em outro 150. Além dos preços serem diferentes para quem é vip e xepa, a cozinha da xepa tem menos variedade em produtos, quem não está no vip costuma comer os mesmos alimentos com maior frequência.

Novidade na edição, para quem está no grupo dos queridinhos do líder, também é possível usar suas estalecas para comprar um presente para o chefão da semana que será entregue na festa do líder. Por exemplo, quando Jade era líder, em conjunto, os integrantes do vip compraram uma máquina fotográfica polaroid para a sister poder usar durante a comemoração, cada um deu 50 estalecas.

O líder também ganha um adicional de 1000 estalecas no BBB 22 para gastar em sua festa, com esse dinheiro ele escolhe alguns pratos ou drinks especiais que podem aparecer na festança.

Em 2020, em uma dinâmica inédita, foi realizado um leilão para decidir quem participaria da prova do anjo, o dinheiro utilizado na brincadeira foram as estalecas de cada brother.

Monstro perde estalecas

Quem vai para o monstro perde estalecas no BBB 22, o brother ou sister escolhido fica com menos 300 estalecas na carteira. Se o confinado está com menos que o necessário, ele fica com um valor negativo na carteira do programa. Descumprimento de regras como o uso errado do microfone, não realização do raio-x, entre outros, também causam a perda de estalecas ao longo do programa.

O que é o raio-x?

O raio-x é uma tarefa diária obrigatória a todos os participantes do programa, ele não faz ninguém ganhar estalecas no BBB 22, mas o não cumprimento acarreta em uma punição gravíssima, o que custa 500 estalecas ao confinado que não o realizou.

Na dinâmica, os brothers entram um por um no confessionário. O primeiro passo é gravar um vídeo de cerca de 1 minuto, o confinado pode falar o que quiser por lá, mandar um recado para a torcida, explicar algo, comentar algum acontecimento especial para a família, entre outros. O participante pode até ficar em silêncio se quiser, a única obrigatoriedade é que ele grave algo.

Em seguida no raio-x, é realizado o queridômetro. O confinado dá os emojis que acha que combinam com os colegas como coração, bomba, vômito, carinha feliz, banana, planta, entre outras. Outra novidade nesta edição é o torpedo, durante o raio-x, os brothers também podem enviar uns para os outros uma mensagem anônima que aparece no telão da sala durante o dia.

Leia também

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 22: Paulo André e Scooby vencem nova disputa