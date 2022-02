Como vai ser a Prova do Líder BBB 22? Entenda a dinâmica de resistência

Os participantes do maior reality do país se reúnem na madrugada desta sexta-feira, 25 de fevereiro, para mais uma Prova do Líder no reality. Desta vez, a dinâmica será de resistência e dois participantes vão para o paredão. Entenda como vai ser a Prova do Líder no BBB 22 desta semana e quais participantes ficaram de fora da dinâmica.

Como vai ser a Prova do Líder BBB 22 de resistência

A primeira prova de resistência entre todos os participantes do BBB 22 ocorre nesta semana e, nela os participantes precisam mostrar concentração, atenção e resistência. Patrocinada pelo PicPay, a dinâmica acontece em duplas e, para vencer, os participantes precisam colaborar para montar um quebra-cabeça dentro do tempo e gabarito estipulados pela produção do reality, por meio de um telão.

Vence a dupla que permanecer no campo de provas por mais tempo e montar o quebra-cabeça corretamente em todas elas. Em cada rodada, a dupla mais rápida ganha uma vantagem para minimizar o impacto da resistência: a oportunidade de ficar uma rodada descansando em um sofá confortável localizado ao lado das raias de prova.

Na Prova do Líder desta semana, os fatores desclassificatórios foram: montar o quebra-cabeça errado, não apertar o botão que marca o começo e o fim da rodada e não conseguir cumprir a tarefa no tempo estipulado.

Desta vez, quando Tadeu Schmidt explicou como vai ser a Prova do Líder no BBB 22, uma informação deixou os competidores apreensivos com a dinâmica: a primeira dupla eliminada da prova de resistência vai direto para o paredão. Sendo assim, os primeiros participantes emparedados serão revelados ainda durante esta madrugada.

No domingo, 27 de fevereiro, o restante dos emparedados serão decididos. Veja como será a formação do paredão:

Anjo imuniza um;

Líder indica um ao paredão;

A casa, divida em duplas, vota no confessionário. Cada dupla precisa votar em apenas um participante;

O participante que fez dupla com o líder na Prova de resistência, terá voto peso 2.

Todos os participantes, exceto indicado pelo líder, participam da Prova Bate e Volta.

Larissa e Tiago não participam da prova de resistência

Desta vez, a Prova do Líder no BBB 22 foi disputada em duplas e, por conta de um acidente na festa, Larissa – que entrou para o reality através da Casa de Vidro – ficou de fora da competição. A participante machucou e descolou o dedo do pé não foi liberada pela produção do reality para participar da prova de resistência.

Como a prova foi projetada para ser disputada em dupla e restam 16 participantes no programa, além de Larissa, mais um nome precisou ficar de fora da luta pelo título de líder. No momento da formação das duplas, Tiago Abravanel sobrou e também foi desclassificado antes da dinâmica começar. O ator, que já foi líder por uma semana, não escondeu ter ficado chateado com o fato de não ter sido escolhido por ninguém.

Sendo assim, todos os participantes, exceto Larissa e Tiago, participaram da Prova do Líder. Veja quais foram as duplas:

Dupla 1: Vinícius e Eliezer

Dupla 2: Paulo André e Pedro Scooby

Dupla 3: Arthur Aguiar e Lucas

Dupla 4: Jade Picon e Laís

Dupla 5: Natália e Jessilane

Dupla 6: Linn da Quebrada e Eslovênia

Dupla 7: Douglas Silva e Gustavo

