Como vai ser o paredão do BBB 22 hoje: dinâmica terá contragolpe

Os participantes do maior reality do país se preparam para definir quais confinados vão correr o risco da ser eliminado e dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão nesta semana. Veja os detalhes de como vai ser o paredão do BBB 22 hoje, domingo, 13 de março, e entenda como será a formação da berlinda ao vivo.

Como vai ser o paredão do BBB 22 hoje

O paredão do BBB 22 hoje, domingo, será formado ao vivo, com base nas escolhas do líder Lucas. Primeiro, o anjo da semana, Arthur Aguiar, é quem vai tomar a palavra e compartilhar com o público quem será seu protegido, que ficará imune aos votos da casa e do líder.

Depois, Lucas é quem vai falar. O líder vai justificar seus motivos e mandar um dos colegas de confinamento direto para o paredão, impedindo também que seu alvo participe da prova Bate e Volta. Com isso, os participantes da casa vão votar no confessionário para definir o segundo emparedado.

Nesta semana, no entanto, a formação do paredão ganha uma dinâmica diferente. Eliezer, que foi vetado da prova do líder, terá que indicar um participante para o paredão e seu indicado, por sua vez, terá o poder do contragolpe. Assim, quatro participantes finalizarão a noite na berlinda.

Os emparedados, exceto indicado pelo líder, vão participar da Prova Bate e Volta. O participante que vencer a dinâmica ao vivo vai escapar do paredão.

Quando será a 8ª eliminação do BBB 22?

Com o paredão formado neste domingo, dia 13 de março, os dias no maior reality da Rede Globo estarão contatos para um dos participantes emparedados. A eliminação será na terça-feira, 15 de março, e será anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt. O programa está previsto para ser transmitido, de acordo com o site da Rede Globo, às 22h15 (horário de Brasília).

O paredão será decidido por meio da votação popular no GShow. O participante mais votado deixará o programa e se juntará a lista de todos os eliminados da edição, que conta com uma expulsão e uma desistência.

Quem já saiu do BBB 22

Assistir o BBB 22 ao vivo

Para assistir como vai ser o paredão de domingo nesta semana no BBB 22, basta escolher um dos formatos oficiais de ver o programa: na TV ou na Internet. O Big Brother Brasil será transmitido depois do Fantástico, ao vivo, às 23h10 (horário de Brasília).

Para assistir online, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Para ver o sinal do Pay-Per-View, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

