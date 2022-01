Conheça 10 curiosidades sobre Eslovênia do BBB 22

Veja curiosidades sobre Eslovênia, membro do Pipoca do BBB 22, e conheça ainda mais a participante do reality mais famoso do país.

Anunciada como parte do time de anônimos do BBB 22, Eslovênia deu o que falar nas redes sociais e, além das brincadeiras com o nome ‘diferente’, despertou o interesse do público sobre sua vida pré-confinamento. Por isso, o DCI separou 10 curiosidades sobre Eslovênia, a representante pernambucana no Big Brother Brasil.

10 curiosidades sobre Eslovênia do BBB 22

1 – Eslovênia é fã de Albert Einstein

Embora seja estudante de humanas, a participante entra para o BBB 22 como uma ‘amante de ciências’. E isso é responsável por uma das curiosidades sobre Eslovênia. Ela é fã declarada do físico Albert Einstein, especialmente sua Teoria da Relatividade, que fala sobre a expansão do universo, o movimento dos planetas e a existência de buracos negros.

2 – Venceu o Miss Pernambuco

Eslovênia é modelo e conta com um currículo invejável quando o assunto são os principais concursos do país. Em 2018, ela foi eleita Miss Caruaru, venceu o Miss Pernambuco e ficou em sexto lugar no Miss Brasil – concurso de beleza mais importante do país – no qual foi eleita a dona da maior oratória.

3 – Os ídolos de Eslovênia

Embora goste muito de Albert Einstein, Eslovênia também tem ídolos – como qualquer jovem de 25 anos. Ela é fã de Luan Santana e, além de ter sido presidente de um fã-clube, já correu atrás do cantor em um aeroporto. Além do dono do hit ‘Morena’, Eslovênia também é fã de Anitta.

Será que ela será ‘presenteada’ com o show de algum deles no BBB 22?

4 – Curiosidades: de onde vem o nome de Eslovênia

Uma das curiosidades mais comentadas sobre Eslovênia é seu nome. Assim que a modelo foi anunciada no BBB 22, o termo ‘Eslovênia’ foi parar no topo dos assuntos mais populares do Twitter. De acordo com a página oficial da participante no GShow, o nome da sister foi inspirado nos conflitos políticos dos anos 90 que levaram à divisão da Iugoslávia.

5 – Padre Fábio de Melo é uma das inspirações da sister

Segundo Eslovênia, uma de suas maiores inspirações é o Padre Fábio de Melo. O religioso usa as redes sociais para falar sobre questões da igreja e amor ao próximo, tudo de uma maneira descontraída. Será que isso será capaz de fazer o padre um dos fãs de Eslovênia durante a edição?

6 – Eslovênia ama cachaça

No BBB 22, Eslovênia promete dar o que falar nas festas e a curiosidade da vez é uma das razões para isso: ela diz que ama cachaça, é muito festeira e não tem vergonha de se jogar na pista de dança.

7 – Festa favorita de Eslovênia é uma das curiosidades

Falando em festa, como uma boa brasileira, Eslovênia tem seu evento favorito mencionado na apresentação do BBB 22: o São João de Caruaru. A festa costuma movimentar multidões no carnaval e é uma das mais populares do nordeste brasileiro. No entanto, o evento não acontece há dois anos, uma vez que a pandemia de Covid-19 interrompeu a agenda cultural no país e as aglomerações nas festas.

8 – Curiosidades: Eslovênia mudou de emoji nas redes sociais

Assim que Eslovênia foi anunciada, os administradores de suas redes sociais compartilharam com os fãs alguns desejos da confinada e um deles é seu emoji oficial. O símbolo escolhido para identificar a torcida da sister nas redes sociais foi o raio, mas a escolha acabou não sendo muito bem comentada pelos internautas.

Depois da pressão do público e interações da Embaixada da Eslovênia no Brasil, a equipe oficial mudou o emoji e, a partir de agora, os apoiadores de Eslovênia devem mudar o símbolo oficial para a bandeira do país europeu.

9 – Participante faltou a casamento por conta do BBB 22

Para entrar para o BBB 22, Eslovênia precisou ‘dar o calote’ em alguns conhecidos e essa é mais uma das curiosidades sobre Eslovênia no programa. Ela estava confirmada para ser madrinha de casamento de uma amiga, mas faltou no casamento para entrar no reality mais famoso do país.

A data do casório foi ao mesmo tempo que o Big Day, dia escolhido pela Globo para anunciar os participantes do BBB 22.

#10 – Eslovênia não é de Pernambuco

Embora tenha sido anunciada como a participante pernambucana, Eslovênia não é de Pernambuco. A participante nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas se considera pernambucana porque mudou para Caruaru ainda crianças e passou praticamente toda a vida em solo pernambucano.

Como assistir o BBB 22 na internet?

Para assistir o BBB 22 e conhecer ainda mais curiosidades sobre Eslovênia, basta acompanhar o reality mais famoso do país. O programa estreia nesta semana e vai durar cerca de 3 meses, com transmissão diária na Rede Globo, logo após a novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Assistir na TV é fácil, basta sintonizar no canal aberto da Globo. A novidade é como assistir o BBB 22 online, mas a resposta também é simples: no GloboPlay. O streaming oficial da Rede Globo oferece pacotes a partir de R$ 19,90 ao mês e o público tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta e também câmeras exclusivas – estilo Pay-Per-View – de dentro do confinamento.

Acompanhe o reality com as principais notícias do BBB 22 no DCI.