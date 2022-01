Cronograma BBB 22: o que vai rolar na 2ª semana do reality

Um novo ciclo se inicia no Big Brother Brasil nesta semana. Nesta quarta-feira (26), Douglas vai curtir a festa do líder com todos os colegas de confinamento. Já na quinta, haverá a disputa de uma nova prova para definir quem será o novo rei e rainha da semana. Abaixo, veja o cronograma do BBB 22.

Cronograma da semana do BBB 22

Para amenizar os ânimos após a eliminação de Luciano no primeiro paredão, nesta quarta, os brothers poderão relaxar e se preparar para o novo cronograma da semana do BBB 22.

Quarta-feira (26): festa do líder

Quinta-feira (27): prova do líder

Sexta-feira (28) e sábado (29): festa e prova do anjo

Domingo (30): formação de paredão

Segunda-feira (31): jogo da discórdia

Terça-feira (1): eliminação

Como foi a primeira semana do reality?

Os primeiros dias do BBB 22 marcaram a estreia de Tadeu Schmidt no comando da atração, a chegada dos brothers na casa e as primeiras intrigas, mas o reality ainda não está com o ritmo agitado que o público gostaria, o que vem gerando reclamações nas redes sociais.

O grupo Pipoca e parte do Camarote entraram na casa no primeiro dia, 17 de janeiro. Três convidados, Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jade Picon só puderam colocar os pés na mansão na quinta-feira, pois testaram positivo para o coronavírus enquanto estavam confinados no hotel.

Bárbara e Laís venceram a prova de imunidade entre os Pipocas, enquanto Douglas e Arthur ganharam a disputa do Camarote. O intérprete de Acerola também venceu a prova do líder, além de ter levado um carro 0km para casa. Rodrigo foi o anjo da semana e deu o castigo do monstro para Eliezer e Naiara.

No domingo, Douglas indicou Naiara ao paredão, que puxou Luciano. Jade, Pedro e Natália foram os mais votados da casa, mas o surfista foi salvo pelo líder, que desempatou a berlinda.

A influenciadora digital venceu a prova bate e volta e escapou do paredão. Naiara, Luciano e Natália disputaram a preferência do público e quem deixou o reality foi o ator e bailarino, com 49,3% dos votos.

A semana também foi marcada pela revolta do público contra participantes que erram o pronome de Linn da Quebrada – os episódios fizeram com que o apresentador pedisse para que a cantora reforçasse, durante o programa ao vivo, que deseja ser chamada de ‘ela’. Também houve Naiara Azevedo quase desistindo do programa após a formação de paredão e o começo de alguns flertes entre os brothers.

Apesar disso, o programa ainda não está no ritmo que a audiência gostaria. Os internautas vêm reclamando que os competidores não estão jogando, além de cantarem o dia inteiro e não formarem alianças. Na noite de terça-feira, Schmidt frisou em seu discurso que o programa não é uma colônia de férias e que o público quer ver os brothers mais ativos no jogo.

