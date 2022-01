Festa do líder: que horas começa o BBB 22 hoje, quarta-feira (26/01)

Que horas começa o BBB 22 hoje? Após a novela Um Lugar ao Sol, o público vai acompanhar mais uma comemoração na casa, já que quarta-feira é dia festa do líder no Big Brother Brasil! Depois de conferir o começo da confraternização dos brothers, regada a muita música e bebida, o público vai acompanhar o filme que os confinados assistiram no Cinema do Líder.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 começa às 22h20 hoje, quarta-feira, 26 de janeiro, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo. Hoje, o programa comandado por Tadeu Schmidt terá no total 40 minutos nas telinhas. Depois o reality show cederá espaço na programação para o especial Cinema do Líder.

O programa de hoje do BBB 22, que começa após a exibição de Um Lugar ao Sol, irá relembrar a primeira eliminação da temporada e mostrará como a casa ficou depois da saída de um dos colegas de confinamento. Também serão exibidos trechos dos participantes ao longo do dia, o quadro de humor Big Terapia de Paulo Vieira, além do começo da festa do líder Douglas.

Como o programa ao vivo do BBB 22 é exibido na TV Globo, um canal aberto e gratuito, não é preciso pagar nada para assistir o episódio de hoje, mesmo que prefira ver pelo celular, tablet ou computador. Se não puder sintonizar na Globo em uma televisão, use a aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que usuários da plataforma assistam a programação em tempo real da emissora sem pagar nada por isso. A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro.

Quem foi o primeiro eliminado da temporada?

Luciano foi o primeiro participante da edição a deixar o confinamento. O dançarino, integrante do grupo pipoca, foi eliminado com 49,31% dos mais de 30 milhões de votos contabilizados no sistema do programa.

Natália foi a segunda mais votada da berlinda, mas conseguiu se manter no jogo, ela recebeu 34,89%. Naiara Azevedo permaneceu na casa com folga e somou apenas 15,8% dos votos.

Enquete BBB 22: com a saída de Luciano, quem deve ganhar?

Como assistir a festa ao vivo?

O começo da festa do líder Douglas será exibido durante o programa ao vivo de hoje do BBB 22, que começa depois da novela Um Lugar ao Sol, no entanto, para conferir a comemoração inteira, é necessário ter o Pay Per View do programa.

Para ter acesso as câmeras do confinamento durante 24 horas, inclusive durante a festa, é necessário pagar por qualquer pacote da Globoplay, que varia de preços entre R$ 19,90 e R$ 89,90. Também é possível contratar o Pay Per View pela empresa que presta serviço de TV por assinatura na sua casa. Neste caso, o valor irá variar de acordo com cada empresa, assim como as regras do pacote e a quantidade de câmeras disponíveis.

Qual o filme do Cinema do Líder que vai passar na Globo?

O público vai assistir o filme Escape Room: O Jogo hoje, quarta-feira (26), na TV Globo, o longa foi a escolha para o Cinema do Líder desta semana. Novidade nesta edição, agora os telespectadores vão sempre assistir o que os brothers viram lá na casa, a exibição sempre será na quartas-feiras.

No primeiro Cinema do Líder da temporada, Douglas convidou Naiara Azevedo, Luciano e Natália, os emparedados da semana. Na Globo, o filme vai começar às 23h00, depois do programa de quarta do BBB 22, que hoje começa às 22h20.

Na trama de Escape Room: O Jogo, seis estranhos vão se encontrar no meio de um desafio que os coloca em grande risco. Convidados para um experimento inusitado valendo um milhão de dólares, ninguém esperava que as armadilhas da brincadeira podiam resultar em um perigo real. Agora eles vão precisar usar a inteligência se quiserem sobreviver.

Assista o trailer:

Programação da Globo e que horas começa o BBB 22 hoje – 26/01/2022

QUARTA-FEIRA, 26/01/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Uma Razão Para Recomeçar

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:45 Malhação – Sonhos

18:15 Nos Tempos do Imperador

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:20 Big Brother Brasil

23:00 Cinema do Líder – Escape Room: O Jogo

00:35 Jornal da Globo

01:25 Vai Que Cola

02:10 Corujão I – Avental Rosa

