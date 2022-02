Dinâmica da semana BBB 22 tem Big fone e votação inédita de grupos

O Big Brother Brasil chega a sua quinta semana e a dinâmica da semana BBB 22 foi definida. O big fone vai tocar pela primeira vez na sexta, durante o programa ao vivo e domingo, a formação do paredão será em grupos. Diferente? Vem entender a programação do reality até o dia 20 de fevereiro.

BBB 22

O Big Brother Brasil 22 começou há um mês e é um dos maiores realities do planeta. A 22ª temporada do programa conta com convidados famosos como os atores Arthur Aguiar, Douglas Silva e Tiago Abravanel, a cantora Linn Da Quebrada, a influencer Jade Picon, a dançarina Brunna e os atletas Pedro Scooby e Paulo André.

Esse elenco extremamente diversificado do BBB22 também conta com concorrentes anônimos como Jessilane, Vyni, Eslovênia, Rodrigo e Bárbara, para citar alguns. No ano passado, a advogada e maquiadora Juliette entrou no Big Brother Brasil 21 como jogadora anônima, e saiu de casa com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram.

Qual dinâmica da semana BBB 22

No programa ao vivo de quinta, Tadeu Schimidt anunciou a Dinâmica da semana BBB 22, que começa com a prova do líder e segue com a formação do paredão no domingo.

Sexta-feira (18/2)

Big Fone ao vivo no programa. Quem atender indica alguém imediatamente ao paredão.

Sábado (19/2)

Prova do anjo.

Festa do BBB 22.

Domingo (20/2) – dinâmica da semana no BBB 22

Formação de paredão triplo.

Anjo imuniza um.

Líder indica um.

Casa dividida em três grupos: cada grupo indica, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos.

Como será a formação do paredão?

O quinto paredão do BBB 22 será formado no próximo domingo, 20 de fevereiro, durante o programa ao vivo. Os confinados vão se reunir na sala do confinamento, às 23h10 (horário de Brasília), para definir os nomes dos emparedados. Como nas semanas anteriores, quatro participantes vão para a berlinda, mas um deles vai escapar do paredão na Prova Bate e Volta.

Para dar início à cerimônia, o anjo da semana – que será definido em prova no próximo sábado (19) – vai imunizar um participante para protegê-lo da berlinda.

Com isso, será a vez do líder votar e mandar um dos rivais para o paredão. O voto do líder, como já é de conhecimento do público, é supremo e seu alvo é o único que não pode participar da prova Bate e Volta.

Dessa vez, o paredão será triplo e a dinâmica de votação inédita: a casa será dividida em três grupos: cada grupo indica, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos. Ao final, 4 pessoas estarão na berlinda e uma delas poderá se salvar com a prova ao vivo.

Que horas o Big Fone vai tocar no BBB 22

Big Fone vai tocar nesta sexta-feira dia 18 de fevereiro, durante o programa ao vivo, a partir das 22h35 (horário de Brasília), após a novela “Um Lugar ao Sol”. Os dois telefones do jardim do BBB 22 vão tocar ao mesmo tempo e quem atender terá que mandar um brother diretamente para o paredão.

Quem ainda está no BBB 22?

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito); Larissa (Coordenadora de Marketing e Influenciadora) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

A dinâmica da semana no BBB 22, depois de 4 eliminações e a expulsão de Maria, vai definir quem será a 6ª baixa entre os participantes. No momento, os membros do Pipoca são maioria na competição. Foram eliminados: Luciano, Rodrigo, Naiara e Bárbara.

Big Brother Brasil

Big Brother é uma franquia com muitas edições estrangeiras e fãs de todo o mundo. A série brasileira é conhecida por transformar certos hóspedes anônimos em celebridades de alto nível, por isso muitos fãs obstinados do BBB ficam curiosos para acompanhar uma temporada em andamento.

A melhor maneira de assistir o Big Brother Brasil 22 online é se inscrever no Globoplay , que é um serviço de streaming da Rede Globo. Com a plataforma, é possível assistir episódios anteriores que já foram ao ar, entrevistas de saída, bem como os cobiçados feeds ao vivo do Big Brother.

O aplicativo para smartphone do Globoplay pode ser baixado tanto para iOS quanto para Android.

