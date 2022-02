Que horas o Big Fone vai tocar no BBB 22? Horário de sexta (18/2)

Está confirmado: o Big Fone vai tocar no maior reality do país. O elemento, que é um dos mais esperados pelo público para entrar em ação na edição, já ganhou data e hora para movimentar a competição por R$ 1,5 milhão. Veja que horas o Big Fone vai tocar no BBB 22 e fique por dentro da dinâmica do reality.

Que horas o Big Fone vai tocar no BBB 22

Tadeu Schmidt confirmou e o Big Fone vai tocar nesta semana. Os dois telefones do jardim do BBB 22 vão tocar, ao mesmo tempo, na sexta-feira, 18 de fevereiro, durante o programa ao vivo. O reality está marcado para começar às 22h35 (horário de Brasília), depois da novela Um Lugar ao Sol. Desta vez, quem atender o Big Fone terá uma mensagem não tão amigável: o participante vai estar automaticamente no paredão.

No jardim da casa existem dois aparelhos de Big Fone, mas só um deles receberá o comando da vez. Ambos os aparelhos vão tocar simultaneamente e o participante que atender primeiro será o ‘premiado’ da ação. Basicamente, o Big Fone serve para movimentar o confinamento.

A parte curiosa é que, para atender o Big Fone, o participante precisar ter coragem, já que a incerteza da mensagem – se positiva ou não – é sua principal característica.

No BBB 21, o Big Fone tocou diversas vezes e fez uma dança das cadeiras com os participantes da edição. Relembre como foram todos os toques do Big Fone na edição anterior:

Quem pode atender o Big Fone do BBB 22

Não existem restrições para atender o Big Fone: desde o líder até os novos participantes, todos podem atender. Sendo assim, a única exigência para atender ao aparelho é estar atendo na hora que o Big Fone vai tocar. Quem atender, deverá cumprir a ação independente da ‘função’ que ocupa dentro da competição.

Sendo assim, existem 17 opções de participantes para atender o Big Fone. São eles:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito); Larissa (Coordenadora de Marketing e Influenciadora) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

Dinâmica da semana BBB 22: o que vai acontecer no reality?

Além do Big Fone, essa semana também terá votação entre os participantes divididos em três grupos: cada grupo indica um participante de outro grupo para a berlinda. Veja o que vai acontecer em cada dia no BBB 22:

Veja o cronograma de acontecimentos do reality:

Sexta-feira: o Big Fone vai tocar.

Sábado: Prova do Anjo.

Domingo: Formação de Paredão.

Segunda-feira: Jogo da Discórdia.

Terça-feira: Noite de Eliminação.

Quarta-feira: Festa do Líder.

Quinta-feira: Prova do Líder.

