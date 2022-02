Dinâmica da semana BBB 22 terá casa dividida em duplas para votar

Veja o que vai acontecer nos próximos dias e o que esperar da formação do paredão com a Dinâmica da semana BBB 22.

O maior reality do país está em sua sexta semana de competição e, nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, Tadeu Schmidt compartilhou com o público como será a dinâmica da semana no BBB 22 na 6ª semana de confinamento. Entre as principais novidades da semana está a prova de resistência, liderança dupla e votação em duplas no confessionário.

Cronograma da semana BBB 22

A nova semana no BBB 22 começa com a Prova do Líder de resistência e terminará com a formação do paredão com direito a voto em dupla no confessionário .

Quinta-feira, 24 de fevereiro | dinâmica da semana BBB 22

Prova do líder

Primeira dupla a sair da prova para o paredão

Sexta, 25 de fevereiro | dinâmica da semana BBB 22

Consagração do líder

Dupla vencedora decide qual deles será o líder e quem terá direito a outra imunidade

Líder terá o poder do não

Sábado, 26 de fevereiro

Prova do anjo

Domingo, 27 de fevereiro | dinâmica da semana BBB 22

Paredão triplo

Anjo imuniza um

Líder indica um

Casa dividida em duplas: cada dupla dá um voto em consenso no confessionário

Jogador que fez dupla com líder tem voto com peso dois

Bate e volta

Segunda-feira, 28 de fevereiro

Jogo da discórdia

Terça-feira, 1 de março – dinâmica da semana BBB 22

Eliminação

Quem vai ganhar o BBB 22?

De acordo com o resultado parcial da enquete BBB 22, publicada no UOL, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada são os favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão e o carro 0KM. Arthur está na primeira posição com 41,42% dos votos, sendo o favorito. Já Linn, que está na segunda posição do ranking de favoritismo, tinha 33,89% na parcial consultada na noite desta quinta-feira, 24 de fevereiro. Para o resultado, foram considerados 35,2 mil votos.

Completam o Top 5: Pedro Scooby (12,21%), Eslovênia (3,45%) e Jade Picon (2,89%).

Já na votação do DCI, Vinícius é apontado como o favorito. O participante do grupo dos Pipocas foi apontado como o favorito ao prêmio com 48,17% dos votos, de acordo com resultados também colhidos nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. Arthur Aguiar foi votado por 29,87%.

O vencedor do Big Brother Brasil será revelado no dia 26 de abril, quando o reality completará 100 dias de exibição. Nesta semana, depois da eliminação de Brunna Gonçalves, 16 participantes seguem na competição. Veja quem são:

BBB 22

O BBB 22 começou há pouco mais de um mês e é um dos maiores realities do planeta, sendo o programa de TV com o maior número de tweets publicados nos anos de 2020 e 2021. A 22ª temporada conta com convidados famosos como os atores Arthur Aguiar, Douglas Silva e Tiago Abravanel, a cantora Linn Da Quebrada, a influencer Jade Picon, a dançarina Brunna e os atletas Pedro Scooby e Paulo André.

No elenco de anônimos, que conta também com dois participantes extras da Casa de Vidro, estão: Laís, Luciano, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Bárbara, Rodrigo, Natália, Vinícius, Larissa e Gustavo.

