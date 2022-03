Dinâmica da semana BBB 22 terá paredão com 2 votados pela casa

A nova temporada do reality show da TV Globo se aproxima de suas últimas semanas e promete emoção. Onze participantes ainda estão no programa e alguém deixará o confinamento na próxima terça-feira (29). Antes disso, será necessário formar o décimo paredão da temporada, confira como será a dinâmica da semana BBB 22.

Quem ganhou a prova do líder

Qual a dinâmica da semana do BBB 22?

Mais um ciclo se inicia no reality e uma nova dinâmica do BBB 22 foi lançada. A abertura da semana ocorre nesta sexta-feira, 25 de março, com a definição do novo líder e termina na próxima terça-feira, quando mais um participante será eliminado do programa. Confira o cronograma da semana no BBB e como será o paredão.

Sábado, 26 de março – dinâmica da semana do BBB 22

– prova do anjo

– festa do BBB 22

Domingo, 27 de março – dinâmica da semana do BBB 22

– formação do paredão do BBB 22

Na dinâmica da semana do BBB 22, anjo imuniza uma pessoa e o líder indica outra, como de costume. A novidade fica na votação da casa.

Os dois mais votados no confessionário vão ao paredão, mas apenas o primeiro terá direito a um contragolpe. Se caso duas pessoas empatarem no primeiro lugar, as duas devem dar o contragolpe, em consenso, no confessionário. Qualquer outro empate acima de duas pessoas em primeiro lugar, o líder terá que escolher quem ele quer salvar do paredão, até que sobrem apenas dois emparedados. Eles terão que decidir em consenso o contragolpe.

O mesmo ocorre caso haja empate no segundo lugar. O líder vai escolher quem ele quer salvar, até que sobre apenas um emparedado. Os dois mais votados da casa e o indicado no contragolpe disputam a prova bate-volta.

Quando acaba o BBB 22

O Big Brother Brasil 2022 vai terminar no dia 26 de abril, uma terça-feira. A grande final marcará o centésimo dia de confinamento da temporada, o que empata com a quantidade de dias do BBB 21, que até então era a maior da história do programa.

O plano inicial da produção era terminar a edição alguns dias antes, em 21 de abril, mas depois foi decidido que a temporada ganharia mais 5 dias no ar.

Quem já saiu do BBB 22?

Até agora nove participantes foram eliminados nas dinâmicas semanais do BBB 22, em ordem, quem deixou a casa nesses paredões foram: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius e Laís.

Aproveite e siga o DCI no Google News