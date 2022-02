Dinâmica da semana no BBB 22 tem casa de vidro e paredão triplo

Mais um ciclo de eliminação começou no maior reality do país. Tadeu Schmidt anunciou como funcionará a programação da semana dentro do confinamento e, desta vez, está especialmente diferente e conta até com a estreia da Casa de Vidro. Veja como será a dinâmica da semana no BBB 22 e fique por dentro do reality.

Dinâmica da semana no BBB 22

A dinâmica desta semana no BBB 22 será um pouco diferente e, além da formação do paredão, também terá o desenrolar da dinâmica da Casa de Vidro. No entanto, uma coisa é certa: caso entrem para o programa, tanto Larissa quanto Gustavo estarão imunizados na primeira semana.

A formação do paredão será no domingo, 13 de fevereiro, e será composto por três participantes. Além do paredão, o público também vai votar na enquete da Casa de Vidro: dois participantes vão entrar na brincadeira e os fãs do programa vão escolher se eles entram para a disputa ou não. Veja o cronograma da semana no BBB 22:

Sexta-Feira (11/2): Início da Casa de Vidro + Abertura da votação da Casa de Vidro + Festa com todos os participantes.

Sábado (12/2): Prova do Anjo.

Domingo (13/2): Anúncio do resultado da votação da Casa de Vidro + Formação do Paredão triplo.

Segunda-Feira (14/2): Jogo da Discórdia.

Terça-Feira (15/2): Noite de Eliminação.

Quarta-Feira (16/2): Festa do Líder.

Quinta-Feira (17/2): Prova do Líder.

Como será a formação do paredão?

Desta vez, a formação do paredão do BBB 22 terá anjo duplo e, embora apenas um deles ganhe imunidade, os dois vencedores da prova vão precisar imunizar outro participante em conjunto. Com isso, três pessoas ficarão imunizadas nesta semana: o líder, um dos vencedores da prova do anjo e o escolhido da dupla de anjos.

Depois, será a vez do líder da semana tomar a palavra. O comandante da casa vai mandar um participante direito para a berlinda, tirando, inclusive, a chance do indicado participar da prova bate e volta. Até esse ponto, a dinâmica da semana no BBB 22 seguirá como nas semanas anteriores.

Com o primeiro emparedado definido pelo líder, os participantes da casa vão para o confessionário votar naquele que deve ir para o paredão e uma novidade deverá surpreender os participantes: caso os confinados da Casa de Vidro entrem para o jogo, eles deverão votar – em conjunto e na sala – em um participante. O voto será computado como apenas um na contagem final dos participantes no confessionário, que vai definir o segundo emparedado.

O final das votações no confessionário será movimentado e, sorteados por uma urna, quatro participantes terão que revelar em quem votaram.

Desta vez, terão dois contragolpes: tanto o mais votado da casa quanto o participante votado pelo líder terão que puxar um brother cada para também ir para a berlinda. Com o quarteto definido, os participantes emparedados – exceto indicado pelo líder – vão disputar a prova Bate e Volta.

A prova será ao vivo, de sorte, e o vencedor vai escapar do paredão, deixando o trio restante na berlinda. Um deles será eliminado na terça-feira, 15 de fevereiro.

Parcial da Casa de Vidro BBB 22

De acordo com a primeira parcial da enquete do DCI sobre a opinião do público, os participantes da Casa de Vidro não devem entrar para o reality show. 57,63% dos eleitores do portal optaram pela não entrada de Larissa e Gustavo para o reality e preferem que o elenco siga como está, com 17 participantes. Sendo assim, os internautas que desejam a entrada dos participantes é minoria, somando 42,37% dos votos.

Participantes BBB 22

PIPOCA: Laís, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Bárbara, Natália e Vinícius.

CAMAROTE: Arthur, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Paulo André, Maria, Jade Picon, Douglas Silva, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel.

Leia também:

O BIG FONE VAI TOCAR NO BBB 22? O QUE SE SABE ATÉ AGORA