Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou para eliminar Laís

Laís foi eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 22 de março, com 91,25% dos votos. Ela foi derrotada por Douglas Silva e Eliezer, que continuam na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 22 usado por Tadeu Schmidt para anunciar a saída do participante, 9ª eliminado do reality show.

O discurso de eliminação BBB 22 usado nesta semana por Tadeu Schmidt para eliminar Laís quis confundir os participantes, para desviar a atenção do Lollipop e movimentar outras peças do jogo. O apresentador aproveitou para falar dizer que dois participantes disputaram de forma acirrada a posição, mas sem citar que se tratava do segundo e terceiro lugar – já que a médica teve o maior índice de rejeição da edição.

Quando eu terminar, seremos onze. E vamos falar abertamente? Tem algum problema com o Lollipop? Ninguém desse grupo volta do paredão. Bárbara eliminada, Brunna eliminada, Larissa eliminada, Jade eliminada, Vyni eliminado. Cinco seguidos. O que tem esse grupo? O que tem esse quarto? O que esse povo fez? É uma sequência de respostas que ninguém aí está entendendo? Ou é apenas uma coincidência? A formação de cada paredão desfavorecia aquela pessoa, naquele momento, ou por outros motivos, outras circunstâncias. Afinal, eram do mesmo quarto, do mesmo grupo, mas tinham trajetórias absolutamente diferentes. É possível apontar um ponto em comum entre todos esses eliminados, além de pertencer ao Lollipop? E agora fica mais complicado ainda de saber porque são dois do Lollipop no paredão. Se sai um, aquele que fica está fragilizado. Ou essa pessoa que fica foi quem passou mais distante de sair dessa vez. Será que a disputa foi acirrada, voto a voto, ou foi por muito? Ou mais impressionante ainda, seria agora o momento da redenção total. Na primeira vez que um Lollipoper resiste a um paredão, são logo dois que vão voltar pra comemorar. Será que cabe ao DG ficar marcado por essa virada? Neste paredão, duas pessoas terminaram muito próximas. Mudaram de posição de domingo pra cá. A diferença percentual entre elas foi de décimos. E afinal, quem vai embora do BBB 22 na nona semana? Quem sai, deixa laços fortes aí dentro. Deixa um alerta pra quem fica. Quem sai, talvez se arrependa da estratégia que escolheu no BBB. Quem sai provavelmente não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai, sai individualmente, não sai como grupo. Quem sai, talvez saísse em qualquer outro paredão, qualquer outro momento. Quem sai hoje é você, Laís.

Laís entrou no BBB 22 no grupo Pipoca. Logo na primeira semana, ganhou a primeira prova do programa, e ao lado de Bárbara, e ficou imune a primeira formação de paredão.

A médica e a modelo ficaram muito próximas e jogaram juntas, além de serem companheiras de quarto, o Lollipop. As duas também se aproximaram de Jade Picon, com quem desfrutaram das regalias do VIP nas duas semanas em que a influenciadora foi líder.

A dupla se separou quando Bárbara foi eliminada na quarta semana, com alta rejeição. A partir daí, Laís ficou cada vez mais próxima de Jade e também passou a rivalizar com Arthur Aguiar, com quem a famosa constantemente trocava farpas.

Depois da eliminação de Jade, Laís e Arthur se estranharam de vez. Os dois não perdem a oportunidade de atacar um ao outro durante o jogo da discórdia e na convivência do dia a dia. A médica até cogitou colocar Arthur no monstro, na semana em que ele foi líder, caso vencesse a prova do anjo, o que não aconteceu.

Mas nem só de brigas com Arthur a trajetória de Laís ficou marcada. Ela se envolveu Gustavo, com quem viveu um breve romance dentro da casa. O brother disse que se sentiria perdido caso a namorada fosse eliminada, o que aconteceu nesta terça.

