Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou para eliminar Vini

Vinícius foi eliminado do maior reality do país nesta terça-feira, 15 de março, com 55,87% dos votos. Ele foi derrotado por Gustavo e Pedro Scooby, que permanecem na competição. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 22 usado por Tadeu Schmidt para anunciar a saída do participante, 8º eliminado do reality show.

Discurso de eliminação BBB 22 para Vinícius

O discurso de eliminação BBB 22 usado nesta semana por Tadeu Schmidt para eliminar Vinícius abordou toda a história do participante no programa de maior audiência da TV atualmente. O apresentador aproveitou para falar sobre os “tropeços” do brother ao longo do reality.

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Vinícius do BBB 22:

Chegou a hora e quando eu terminar, seremos 12. E olha quem temos no paredão: Vini, um fãzaço do BBB, Gustavo, o cara que estudou esse BBB e Scooby, um cara que só foi entender mesmo o BBB quando já estava aí dentro. Um cara que já pediu para votar em si mesmo, um cara que já pediu para vetar a si mesmo. Desses 3, quem jogou pior? Quem não conquistou o público a ponto de não seguir no programa? Quem não quis jogo? Qual é a forma certa de jogar? Seja qual for o estilo, uma coisa é fundamental: espontaneidade. O público percebe e o público tira. E sair é duro! Quem sai, deixa muita coisa pra trás… o Gustavo ainda queria fazer tanto… imagina, deixa tantos planos nessa casa? O Scooby pode dizer o que for, mas essa convivência com o PA, com o DG, as brincadeiras, festas, provas… esse tipo de experiência intensa nunca mais vai acontecer, por mais que continuem grandes amigos. Porque isso é exclusividade do BBB e talvez ele só perceba isso quando já estiver aqui fora, sentindo a maior saudade disso tudo. A mesma coisa com esse amor entre o Vini e o Eli. Da pra imaginar um relacionamento fora do BBB? A vida normal não costuma ter essa intensidade… Uma dessas histórias está perto do fim. Agora imagina a frustração do Gustavo… imagina se o Gustavo sai? Impossível não lamentar aquela indicação atrapalhada… era pra ter indicado o Eli, se confundiu e indicou o Vini. Logo o Gustavo? Que entrou depois, que entrou com o jogo estudado perde a atenção no momento mais importante? Não tem como não pensar “e se fosse com o Eli?”. Imagina se o Vini saí agora? É pra pensar “poxa, não era nem pra eu estar nesse paredão” e tudo por causa de um tropeço do Gustavo. Será que foram os tropeços que definiram que sai hoje? Eu vou encerrar com uns versinhos. É uma versão que eu fiz para uns versinhos que fizeram muito sucesso pouco tempo atrás: “Da tristeza, se fez alegria. E o sonho se fez um fato. Entrou no BBB, curtiu cada momento, achou o maior barato e apesar dos tropeços, nunca deixou de ser o grande orgulho do Crato. Quem sai hoje é você, Vini.

Quem ainda está no BBB 22?

Vinícius é o 8º eliminado do Big Brother Brasil, desconsiderando as saídas de Maria e Tiago Abravanel, que deixaram o reality de maneiras não convencionais. O resultado do paredão foi anunciado durante o programa ao vivo desta terça-feira, 15 de março, e caiu como uma bomba para os integrantes do quarto lollipop. A eliminação do participante dá sequencia a uma série de eliminações que tem despovoado o quarto mais colorido da casa mais vigiada do país.

Sendo assim, a partir desta semana, o elenco do Big Brother conta com 12 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 22 divididos entre Pipoca e Camarote:

Pipoca – Laís, Eslovênia, Eliezer, Jessilane, Lucas e Gustavo.

Camarote – Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André, Douglas Silva e Linn da Quebrada.

O Big Brother Brasil está chegando em sua fase final. O reality vai durar 100 dias e está previsto para terminar no dia 26 de abril de 2022.

