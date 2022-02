Douglas é quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 22

Douglas é quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 22

A sexta disputa pelo colar de imunidade do reality show foi disputada hoje, sábado, 26 de fevereiro, e Douglas foi quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 do Spotify. A disputa foi realizada no período da tarde e os castigados do monstro foram escolhidos logo após o término da prova.

Quem ganhou a prova do anjo no BBB 22 hoje

Douglas foi quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 hoje, sábado (26), e terá um grande poder na formação de paredão desta semana. A Prova do Anjo Spotify começou por volta das 14h30 de sábado e foi disputada por Arthur, Laís, Scooby, Tiago, Douglas, Elieser, Natália e Jade.

Não participaram da prova do anjo: Larissa, Jessi, Linn, Lucas, Eslovênia, Paulo André, Vini e Gustavo ficaram de fora da disputa.

Para a disputa musical, os brothers precisavam colocar a cabeça em um celular que estava em um plataforma giratória e esperar a autorização de Tadeu para correr para a piscina de bolinhas e procurar um card de acordo com o ritmo de música que estivesse tocando.

Além do colar de imunidade, como prêmio pela vitória, o participante que ganha o anjo também recebe o presente de um almoço especial com alguns convidados no segundo andar da casa, com direito a um vídeo enviado pela família e amigos.

Quem já foi o anjo do BBB 22?

1ª semana – Rodrigo foi o primeiro anjo do BBB 22

2ª semana – Rodrigo ganhou o 2º anjo

3ª semana – Bárbara ganhou o terceiro anjo do BBB 22

4ª semana – Pedro Scooby e PA ganharam a prova do anjo

5ª semana – Arthur foi o quinto anjo

Quem está no castigo do monstro

Após o término da disputa, quem ganhou a prova do anjo desta semana no BBB 22 precisou escolher quem realizará o castigo do monstro. Vinicius e Jessi estão no Monstro e terão que se vestir de carro e rodar pela casa até a noite de domingo (26). Cada um perdeu 300 estalecas.

Este é o sexto castigo do monstro da edição, nas semanas anteriores, quem se deu mal foi:

Primeiro monstro: Eliezer e Naiara Azevedo

Segundo monstro: Jade Picon, Paulo André e Brunna Gonçalves

Terceiro monstro: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby

Quarto monstro: Linn da Quebrada, Natália e Lucas

Quinto monstro: Larissa e Laís

Como será a formação de paredão da semana

A formação de paredão desta semana terá uma dinâmica bem diferente e votos em dupla. O primeiro a se pronunciar na noite de votação será quem ganhou a prova do anjo do BBB 22, que irá imunizar alguém. Em seguida, será a vez do líder Paulo André votar e mandar alguém direto ao paredão.

Depois, a casa irá votar. Cada um votará em consenso com a sua dupla da prova do líder desta semana, de resistência, que foi realizada entre o final da noite de quinta-feira (24) e manhã de sexta (25). A votação não será aberta, cada dupla vai entrar no confessionário para revelar seu voto. O voto de Pedro Scooby, que realizou a prova ao lado de Paulo André, terá peso dois.

Por último, será realizado uma prova bate e volta com os emparedados, com exceção da indicação do líder. Alguém se salvará e então a votação oficial do programa será iniciada.

Poder do não no BBB 22

Paulo André terá um grande poder na próxima semana. Ao vencer a disputa do líder, ele conquistou o direito de vetar até 3 participantes na próxima semana. Se Larissa, que machucou um dedo do pé, estiver bem o suficiente e liberada pela equipe médica do programa para realizar a disputa, Paulo irá vetar três participantes da prova do líder. Caso Larissa não participe novamente da competição, o líder vetará dois colegas de confinamento.

Quem ganhou a prova do anjo BBB 22 pode ser vetado? Sim, o líder tem autonomia e pode vetar qualquer um.

Assista ao vídeo e relembre a última prova do líder:

