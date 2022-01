Eliezer do BBB 22 fez harmonização; veja o antes e depois

Participante do BBB 22, Eliezer fez harmonização facial antes de entrar para o maior reality show do Brasil.

Um dos participantes do Pipoca no Big Brother Brasil 22, Eliezer tem chamado a atenção dos fãs do reality por diversos motivos: seu envolvimento com Eslovênia, a risada de ‘porco’ e, claro, seu visual de galã no reality. Uma curiosidade sobre o participante é que Eliezer passou por harmonização facial antes do BBB 22. Veja o antes e depois do participante.

Eliezer fez harmonização antes do BBB 22

No clima de apresentação entre os participantes do maior reality do Brasil, Eliezer contou aos colegas que fez uma harmonização facial antes do BBB 22. Entre as curiosidades, o designer natural do Rio de Janeiro contou que pagou cerca de R$ 15 mil pelo procedimento e brincou que precisou parcelar o valor em 24 vezes, mesmo os efeitos da harmonização tendo validade média de apenas 12 meses.

Entre as mudanças mais perceptíveis no visual de Eliezer está o maxilar mais definido, a centralização do queixo do participante e a leve afinação do nariz e bochechas. No geral, o ‘formato’ do rosto do participante mudou. Veja as fotos do antes e depois de Eliezer:

A harmonização de Eliezer aconteceu antes do BBB 22, em julho de 2021, e, segundo o próprio brother, foi feita para ‘ficar bonito’. E aí, funcionou?

Como funciona a harmonização facial feita por Eliezer do BBB 22?

Ao contrário do que muitos pensam, a harmonização facial não é uma cirurgia plástica. Ela é um procedimento que reúne algumas técnicas de preenchimento facial e serve para corrigir alguns ângulos da face, deixando o rosto mais ‘harmonioso’ em relação ao corpo e formato de rosto do paciente que se submeter ao procedimento.

Com o auxílio de agulhas, é possível, por exemplo, afinar ou alongar o maxilar, mexer no formato dos lábios e até alterar a elevação dos supercílios. Tudo isso com preenchedores faciais, sem um único corte.

As vantagens da harmonização fácil giram em torno dessa característica e o procedimento não deixa cicatrizes, além do resultado não ser irreversível: a validade média do procedimento é de 12 meses. Depois, para manter o visual, é preciso de retoques.

Sendo assim, Eliezer do BBB 22 precisa retocar a harmonização até julho deste ano.

Eliezer tem risada de porco?

Uma das características mais comentadas sobre Eliezer desde quando ele entrou para o BBB 22 é sua risada. O participante chama atenção por emitir um som pareciso com um porco quando está rindo – motivo pelo qual seu emoji nas redes sociais é um nariz de porco -, mas esse ‘hábito’ tem dividido opiniões sobre o confinado. Enquanto alguns defendem que Eliezer realmente tem uma risada ‘diferente’, outros acusam o participante de forçar o som para chamar a atenção do público.

A risada de Eliezer, como não poderia ser diferente, chama a atenção dos participantes dentro do confinamento. Veja a reação de Tiago Abravanel com a risada de Eli – como gosta de ser chamado:

Depois das acusações de que Eliezer força a risada de porco no reality, os internautas que simpatizaram com o participante do Pipoca usaram as redes para defendê-lo. “Vários amigos dele aqui fora confirmaram que ele ri assim mesmo, nada forçado”, escreveu um deles. Ao mesmo tempo, participantes que acreditam que Eli está forçando acusaram o confinado de ‘esquecer a risada’. “Essa risada do Eliezer sumiu né meus amores, acho que se curou”, disse um fã do programa.

BBB 22: veja como assistir o reality ao vivo

Para assistir, existem duas maneiras principais: na TV e na internet. Na TV, considerado o jeito ‘tradicional’, não tem segredo e basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo.

Já para assistir na internet, é só assinar uma conta no GloboPlay – o serviço de streaming da emissora. Nele, com planos a partir de R$ 19,90, o usuário tem acesso às câmeras Pay-Per-View do reality e pequenos vídeos editados para mostrar a convivência dos participantes do BBB 22.

