Quem mais ganhou seguidores BBB 22: ranking dos mais populares

Após três semanas de confinamento, quem mais ganhou seguidores BBB 22? Um dos maiores medidores da popularidade dos brothers e sisters é o crescimento de seguidores que conquistam no BBB 22.

Veja quais participantes ganharam ou perderam fãs na semana entre os dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro.

A sister mais seguida do BBB 22 ganhou mais de 480 mil seguidores, já o brother mais popular tem novos 454,4 mil seguidores.

Quem mais ganhou seguidores BBB 22

Jade Picon + 480,7 mil novos seguidores (17,9 milhões totais)

Paulo André + 454,4 mil novos seguidores (2,5 milhões totais)

Arthur Aguiar + 160,7 mil novos seguidores (8,7 milhões totais)

Pedro Scooby + 148,8 mil novos seguidores (3,3 milhões totais)

Bárbara + 136,8 mil novos seguidores (1,2 milhões totais)

Linn da Quebrada + 106,1 mil novos seguidores (1,7 milhões totais)

Jessilane + 94,5 mil novos seguidores (623,4 mil totais)

Tiago Abravanel + 82 mil novos seguidores (3,2 milhões totais)

Natália Deodato + 81,8 mil seguidores (487,2 mil totais)

Eliezer + 77,2 mil novos seguidores (562,5 mil totais)

Douglas Silva + 59,3 mil novos seguidores (2,2 milhões)

Vinícius + 56,8 mil novos seguidores (4,2 milhões totais)

Brunna Gonçalves + 53,1 mil novos seguidores (4,4 milhões totais)

Lucas + 50,6 mil novos seguidores (503,5 mil totais)

Naiara Azevedo + 43,1 mil novos seguidores (5,9 milhões totais)

Laís Caldas + 43 mil novos seguidores (998,3 mil totais)

Eslovênia + 39,5 mil novos seguidores (1,9 milhões totais)

Maria – Menos 15,2 mil seguidores (2,2 milhões totais)

Jade Picon tem quantos seguidores?

O nome mais popular no ganho de seguidores no BBB 22, entre os dias 25 de janeiro e 1 de fevereiro, foi Jade Picon. Com os fãs conquistados nos últimos dias, dentro do confinamento, a participante se aproxima da marca de 18 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Desde quando entrou para o confinamento, Jade ganhou mais de 5 milhões de seguidores.

A influenciadora e empresária também é o destaque entre os participantes quando considerado o número geral de seguidores. Ela é a participante que ostenta a maior base de fãs no Instagram, sendo a única que se aproxima da incrível marca de 20 milhões de seguidores.

A segunda posição dos mais seguidos na web é ocupada por Arthur Aguiar. O ator e cantor, que é casado com Mayra Cardi, é um sucesso nas redes sociais e acumula mais de 8,7 milhões de seguidores. O brother do Camarote ficou popular dando vida a personagens em títulos como Malhação (Rede Globo), Êta Mundo Bom (Rede Globo) e Rebelde (Record TV).

Embora esteja na segunda posição do ranking, a diferença entre Arthur e o primeiro lugar da lista é de mais de 9,2 milhões de seguidores. O que coloca Jade Picon em uma posição bastante confortável como a mais popular, em seguidores, no elenco do BBB 22.

Naiara Azevedo ocupa a terceira posição da lista com 5,9 milhões de seguidores.

Entre os integrantes do Pipoca, Vinícius é o mais popular e fica à frente de nomes como Pedro Scooby e Linn da Quebrada. O participante acumula mais de 4,2 milhões de seguidores.

Veja o gráfico com a comparação de crescimento de seguidores entre todos os participantes do BBB 22 desde a estreia do programa:

Fonte: Crowdtangle

