Enquete BBB 22: entre Jade e Arthur, quem ganha?

Jade e Arthur agora são inimigos no jogo, quem merece ganhar? Vote na enquete BBB 22 do DCI! - Foto: Reprodução/Globo

Arthur e Jade passaram de possíveis aliados para rivais na casa do Big Brother Brasil. O atrito da dupla marcou as duas últimas semanas do confinamento e ganhou ainda mais holofotes no jogo da discórdia desta última segunda-feira (14). De qual lado você está na briga? Vote na enquete BBB 22 e conte para o DCI sua opinião!

Brother se bicaram durante jogos da discórdia.

Arthur Aguiar é ator e casado com a ex-BBB Mayra Cardi.

Jade Picon é influenciadora digital e já namorou João Guilherme.

Enquete BBB 22 – Jade ou Arthur ganham?

Jade indicou Arthur duas vezes ao paredão

Antes do primeiro paredão em que Jade estava com o colar de líder, Arthur considerava a sister uma de suas prioridades na casa. No entanto, o sentimento não era recíproco pelo lado da famosa. Na terceira berlinda da edição, Jade indicou o ator e disse que esperava uma resposta do público sobre o jogo do carioca no reality show.

Além disso, a influenciadora digital disse que gostaria de surpreender e descobrir qual seria a movimentação da casa sem Arthur, que era o principal alvo da semana, como opção de voto. Porém, não foi apenas a ida ao paredão que chateou Arthur, o ator ficou frustrado pois Jade disse que ele não seria a indicação do líder, assim ele teria a chance de participar da prova bate e volta para tentar escapar da berlinda.

Isso não aconteceu, é claro, já que Jade voltou atrás da promessa e o indicou mesmo assim. O ator não escapou do terceiro paredão, mas conseguiu se salvar. Em uma disputa contra Naiara Azevedo e Douglas Silva, ele foi o menos votado e permaneceu no jogo. Vote na enquete BBB 22 e opine sobre quem deve ganhar nesta rivalidade!

Apesar da “resposta” que conseguiu do público, Jade resolveu indicar Arthur ao paredão novamente. Líder pela segunda semana consecutiva, a sister disse no último domingo (13) que não pretendia se indispor com outro participante e que por isso votaria novamente em Arthur.

Antes de ser indicado pela segunda vez por Jade, Arthur já havia comentado que se fosse ao paredão duas vezes seguidas por culpa da influenciadora digital, ele a indicaria assim que conseguisse o líder. Você quer ver isso acontecendo, vote na enquete BBB 22!

Jogos da Discórdia

Após a rivalidade entre Arthur e Jade nascer no Big Brother Brasil, os participantes trocaram farpas nos jogos da discórdia das últimas semanas. Na dinâmica do dia 7 de fevereiro, um deu para o outro a plaquinha “duas caras”, ambos revelaram suas decepções com as atitudes de cada um.

No jogo da discórdia desta semana (14), os brothers montaram uma espécie de tribunal. O participante da vez escolhia uma plaquinha com uma acusação e chamava outro confinado para confrontá-lo. Após a acusação contra o colega, os demais participantes usavam plaquinhas de “sim” e “não” para revelar se concordavam com a afirmação.

Arthur escolheu fazer uma acusação contra Arthur e sem surpresas, Jade também escolheu o ator. Arthur acusou a líder de “não ter palavra” e a influenciadora digital usou a placa “interesseiro” para ele. Arthur perdeu quando fez sua acusação e Jade venceu quando foi contra o carioca, assim, Jade saiu seca da dinâmica e o ator levou dois banhos de água suja. Quem está certo e quem está errado nesta briga? Vote na enquete BBB 22 do DCI!

Arthur deve voltar do 2º paredão segundo enquete BBB 22

Em disputa no paredão pela segunda vez, Arthur tem sido apontado pela parciais até agora como o menos votado da semana. Nas enquete BBB 22 do DCI e do UOL, o brother vem em terceiro com 4,49% e 9,91%, respectivamente, na consulta realizada pouco antes do meio dia desta terça-feira (15), noite de eliminação. Quem é apontada como a nova eliminada da temporada é Bárbara, que assume a liderança de ambas as votações com folga, 78,59% no DCI e 72,42% no UOL – A enquete do DCI contabilizava mais de 220 mil votos até então e a do UOL mais de 208 mil.

O terceiro paredão da temporada, em que o ator foi indicado por Jade pela primeira vez, Arthur recebeu apenas 3,27% dos votos para sair. Como o próprio apresentador Tadeu Schmidt comentou, ele não passou nem perto de sair do confinamento. A eliminada da vez foi Naiara Azevedo, que recebeu 57,77% dos votos.

