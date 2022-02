Enquete BBB 22: parcial atualizada da votação indica quem sai hoje

Enquete do BBB 22 aponta quem sai hoje do maior reality do país: Arthur, Bárbara e Natália estão no quarto paredão do BBB.

A quarta eliminação do Big Brother Brasil está marcada para esta terça-feira, 15 de fevereiro. Arthur, Bárbara e Natália estão na berlinda desta semana e um deles deixará o reality: veja o que diz a enquete do BBB 22 sobre quem sai hoje.

Enquete BBB 22 quem sai? Veja porcentagens

O quarto paredão do BBB 22 será resolvido no programa ao vivo desta terça-feira, 15 de fevereiro. Apesar disso, é possível ter uma ideia de como o público está votando para eliminar.

De acordo com a enquete do BBB 22, quem sai hoje é Bárbara. A participante do Pipoca aparece com 78,24% dos votos na parcial consultada às 07h06 desta terça-feira, 15 de fevereiro e que acumulava mais de mais de 174 mil votos.

Assim como nas parciais anteriores, Natália é quem aparece na segunda opção, sendo o nome favorito do público para deixar o programa depois de Bárbara. A participante recebeu 17,02% dos votos.

Arthur Aguiar está na posição mais confortável da votação desta semana e aparece na parcial com apenas 4,74% dos votos.

Veja o resultado total da enquete BBB 22 do DCI sobre quem sai hoje:

Além do DCI, o resultado parcial sobre a eliminação desta semana também é confirmado pelo UOL. A votação do portal, que movimentou cerca de 191 mil votos, aponta Bárbara como a quarta eliminada da edição com 72,68%% dos votos.

Natália aparece na vice liderança pela eliminação e foi apontada como a próxima a deixar o reality com 17,85% dos votos. Ela é seguida por Arthur Aguiar, que está com 9,48%.

Votação GShow

A parcial do paredão do BBB 22 é baseada nas enquetes do DCI e UOL, que servem exclusivamente como um indicativo da porcentagem final da votação. Os votos computados são exclusivamente feitos no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo e, para votar, basta acessar o endereço www.gshow.globo.com, localizar a enquete oficial e selecioná-la.

Depois, basta escolher quem deve ser eliminado da edição e votar. Ao clicar na caixa “sou humano”, a confirmação do voto deve ser comunicada pela emissora. Além do acesso à internet, também é preciso de um cadastro para votar no reality.

Uma vez cadastrado, o usuário pode votar quantas vezes quiser nas enquetes do programa.

Que horas começa o BBB 22 hoje: noite de eliminação

A eliminação de um dos emparedados será anunciada no programa ao vivo desta terça-feira, 15 de fevereiro, que está previsto para começar às 22h35 (horário de Brasília), depois da novela Um Lugar ao Sol. O programa será exibido tanto na TV quanto na internet.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. Na internet, é preciso assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

