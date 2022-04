Enquete BBB 22 UOL: Arthur é o favorito no paredão falso

O paredão da falso da vigésima segunda edição do reality show está com a votação oficial a todo vapor e o público vai decidir quem ganhará a vantagem de ficar um tempo longe dos colegas de confinamento, em um quarto secreto especial. O resultado parcial da enquete BBB 22 UOL já aponta qual deve ser o desfecho desta berlinda.

Como está a enquete BBB 22 UOL?

Arthur Aguiar é apontado como o favorito na enquete BBB 22 do UOL, em consultada realizada às 08h10 de hoje, segunda-feira, 4 de abril. O ator tem 70,01% dos mais de 57 mil votos contabilizados até agora e assume a liderança da parcial com folga.

A segunda posição na votação está nas mãos de Lina, que tem 16,71% dos votos. Gustavo aparece em terceiro com 11,14%, enquanto Eliezer assume a lanterna do ranking com apenas 2,14%.

Para fins de comparação com a parcial do UOL, também consultamos a enquete BBB 22 do DCI durante a manhã de segunda. Nesta votação, Arthur também é o favorito. De mais de 154 mil votos computados até agora, 79,95% pertencem ao brother. O percentual do carioca é 67,5% maior que o do segundo lugar, 73,96% acima do percentual do terceiro colocado e 78,37% a mais de quem está na lanterna.

O participante que assume a vice-liderança dessa enquete é Gustavo, com 12,45% dos votos. Lina vem em terceiro com 5,99% e Eliezer soma apenas 1,58% em últumo lugar.

Histórico

Na madrugada de hoje (4), com cerca de apenas duas horas de votação no ar, Arthur já aparecia como favorito na enquete UOL BBB 22. O brother somava 72,31% de um total de 12 mil votos.

Neste período, a segunda posição na enquete BBB 22 UOL era de Gustavo e não Lina, como é agora. O brother tinha 13,57%, enquanto a sister aparecia com 12,53%. O último colocado do ranking era o mesmo, Eliezer, com apenas 1,60% dos votos.

Como o paredão falso foi formado?

O paredão falso foi formado no programa ao vivo de domingo (3) do BBB 22. A dinâmica aconteceu durante a etapa extra da nova prova do líder da edição. Depois que Paulo André foi consagrado novo rei do pedaço em uma disputa de sorte, o brother indicou Lina para o paredão, que os confinados até agora não sabem que é falso.

Em seguida, começou a dinâmica extra da prova, em que seria sorteado R$ 100 mil. Lina ganhou o direito de um contragolpe e puxou Gustavo para a berlinda. Depois, Jessilane foi a sorteada para ganhar o dinheiro, mas além disso também teve a missão de mandar alguém para o paredão: foi então que Arthur foi parar na berlinda, agora o brother é indicado pela enquete BBB 22 como o possível vencedor da disputa.

Por último, foi realizada uma votação aberta na sala do confinamento. Um empate aconteceu entre Paulo Scooby e Eliezer, o líder Paulo André então decidiu o resultado da votação e colocou Eliezer no paredão. Não foi realizada uma prova bate e volta para livrar alguém da disputa.

Eliminação

Pouco antes da formação do novo paredão, foi realizada a décima primeira eliminação do programa, em que Eslovênia deixou o programa. A sister recebeu 80,74% dos votos em um paredão contra Douglas Silva (18,07%) e Paulo André (1,19%).

A miss se junta ao quadro de eliminados, que também tem: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius, Laís e Lucas. Maria deixou o programa em uma expulsão por agressão e Tiago Abravanel desistiu do reality show e pediu para sair.

