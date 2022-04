Quem saiu do BBB 22: Eslovênia é a 11ª eliminada; veja a porcentagem

Quem saiu do BBB 22? Eslovênia foi eliminada no 11º paredão - Foto: Reprodução/Globo

Eslovênia foi quem saiu do BBB 22 neste domingo, 3 de abril. O ex-Miss Pernambuco foi a décima eliminada do reality com 80,74% dos votos. Ela foi derrotada por Douglas Silva, que recebeu 18,07%, e Paulo André, que somou apenas 1,19%.

Foram mais de 49 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação.

Eslovênia foi quem saiu do BBB 22 no décimo paredão da temporada. Ela foi indicada pelo líder da semana, Gustavo, para a berlinda – esse foi a primeira vez que a pernambucana enfrentou a votação popular depois de mais de dois meses de jogo.

Paulo André também foi escolhido pelo líder para a berlinda, por estar no castigo do monstro, de acordo com a dinâmica da semana. DG recebeu cinco votos da casa e ocupou a terceira vaga na berlinda.

Durante sua trajetória no BBB 22, Eslovênia não ganhou nenhuma prova do líder ou do anjo. Durante sua passagem na casa, fez parte do Lollipop, o grupo mais impopular da casa. Apesar de ter sido comparada com Juliette do BBB 21 no começo do programa, a sister logo perdeu força e se tornou uma das participantes mais impopulares entre o público.

Fez grandes amizades com os integrantes do Lollipop, principalmente com Eliezer, o único brother restante do quarto colorido. Também viveu um romance com Lucas, eliminado na décima semana do jogo. No último jogo da discórdia, protagonizou um grande desentendimento com Paulo André.

Reta final do Big Brother Brasil 2022

Com a eliminação de Eslô, restam apenas nove brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Apesar do BBB ter acionado o ‘modo turbo’ com um paredão extra nesse domingo, haverá uma berlinda falsa, formada ainda hoje no programa.

O público poderá escolher qual dos três emparedados ganhará a chance de ficar no ‘QG do big boss’ e poderá fazer algumas trolagens com os confinados, como cortar a água e colocar todos na xepa, além de ver e ouvir o que está acontecendo na casa durante a sua ausência.

Depois do tempo determinado pela produção, o falso eliminado retorna para o jogo e pega todos de surpresa, mas agora com informações privilegiadas

Quem já saiu do BBB 22?

1ª semana – Luciano: 49,31% dos votos

2ª semana – Rodrigo: 48,45% dos votos.

3ª semana – Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

4ª semana – Bárbara: 86,02% dos votos.

5ª semana – Brunna Gonçalves:76,18% dos votos.

6ª semana – Larissa: 88,59% dos votos.

7ª semana– Jade Picon: 84,93% dos votos.

8ª semana – Vinícius: 55,87% dos votos.

9ª semana – Laís: 91,25% dos votos.

10ª semana – Lucas: 77,54 dos votos.

