Enquete final BBB 22 Gshow atualizada agora mostra quem vai ganhar

Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva estão competindo na grande final do Big Brother Brasil. Paulo André conquistou sua vaga na última prova da temporada e Arthur e Douglas foram os vitoriosos da décima oitava berlinda da edição. A enquete final BBB 22 Gshow atualizada agora já indica quem entre eles vai sair do confinamento com a bolada de R$ 1,5 milhão no bolso.

Como está a enquete final BBB 22 Gshow atualizada agora?

Arthur Aguiar é apontado como quem ganha na enquete final BBB 22 atualizada agora do UOL. Em consulta realizada às 10h00 desta segunda (26), o brother somava 68,28% dos mais de 115 votos contabilizados até o momento.

A posição de vice-campeão deve ficar para Paulo André, que até então tem 26,77% dos votos para ganhar o Big Brother Brasil na parcial. O atleta é seguido por Douglas Silva, que tem uma baixa porcentagem, apenas 4,94% dos votos.

Na enquete final BBB 22 atualizada agora do DCI, Arthur também é indicado como o grande campeão da edição. O brother soma 82,92% dos mais de 60 mil votos contabilizados. O percentual de Paulo André (14,19%) e Douglas Silva (2,86%) é menor nesta parcial, mas as posições continuam as mesmas do UOL, o atleta como possível vice-campeão e o ator como terceiro colocado.

Evolução dos votos no UOL

Segunda, 10h00

Arthur Aguiar: 68,28% dos votos

Paulo André: 26,77% dos votos

Douglas Silva: 4,94% dos votos

Segunda, 08h00

Arthur Aguiar: 71,31% dos votos

Paulo André: 24,23%% dos votos

Douglas Silva: 4,46% dos votos

Segunda, 01h00

Arthur Aguiar: 63,28% dos votos

Paulo André: 31,67% dos votos

Douglas Silva: 4,98% dos votos

Evolução dos votos no DCI

Segunda, 10h00

Arthur Aguiar: 82,92% dos votos

Paulo André: 14,19% dos votos

Douglas Silva: 2,86% dos votos

Segunda, 08h00

Arthur Aguiar: 83,95% dos votos

Paulo André: 13,12% dos votos

Douglas Silva: 2,90% dos votos

Como votar na enquete do Gshow agora pelo celular

Apesar de indicarem o andamento da votação, as parciais do UOL e DCI não afetam o jogo, por isso você precisa votar na enquete oficial do programa. Para quem nunca votou no programa ou busca uma ajudar um participante sem precisar ligar o computador, é simples votar na enquete final BBB 22 Gshow agora pelo seu celular.

Há duas opções: você usa um navegador pelo aparelho mobile e acessar o endereço – https://gshow.globo.com/ – ou opta por baixar o aplicativo do Gshow pela loja de aplicativos do seu celular. Em ambas as maneiras será necessário criar um cadastro que informa seu nome completo, data de nascimento e e-mail. Depois, é só clicar na enquete que está disponível na página do BBB 22 e clicar no participante que deseja ajudar. Não há limite de votos!

Que horas acaba a votação?

A votação deve acabar depois da meia-noite, por volta das 00h55, horário que é previsto para o término do programa na terça-feira (26). De acordo com a programação oficial da Rede Globo, no dia da final o reality show irá começar às 22h45 e será finalizado às 00h55. A votação continuará aberta durante o programa e será encerrada pouco antes do anúncio do vencedor.

Diferente dos outros programas da temporada, o reality show não vai começar após a novela Pantanal no dia da final. Nesta semana, a terça-feira contará com um especial de 20 minutos sobre a nova temporada do No Limite antes do início do BBB. A próxima edição do reality show de sobrevivência começa oficialmente no dia 3 de maio e terá o ex-BBB e atleta paraolímpico Fernando Fernandes como apresentador.

Quem já venceu o Big Brother Brasil

A atual temporada do reality show da TV é a vigésima segunda. O programa estreou nas telinhas brasileiras em 2002 e ganhou duas edições seguidas. O BBB 1 foi ao ar de janeiro a abril de 2022 e o BBB 2 ficou no ar de maio a julho dos mesmo ano. Depois, foi instaurado o padrão na emissora de contar com apenas uma temporada por ano.

Relembre os vencedores Big Brother Brasil:

Kleber Bambam (BBB 1)

Rodrigo Leonel, o Cowboy (BBB 2)

Dhomini Ferreira (BBB 3)

Cida dos Santos (BBB 4)

Jean Wyllys (BBB 5)

Mara Viana (BBB 6)

Diego Gasques, o Alemão (BBB 7)

Rafinha (BBB 8)

Max Porto (BBB 9)

Marcelo Dourado (BBB 10)

Maria Melillo (BBB 11)

Fael Cordeiro (BBB 12)

Fernanda Keulla (BBB 13)

Vanessa Mesquita (BBB 14)

Cézar Lima (BBB 15)

Munik Nunes (BBB 16)

Emilly Araújo (BBB 17)

Gleici Damasceno (BBB 18)

Paula von Sperling (BBB 19)

Thelma Assis (BBB 20)

Juliette Freire (BBB 21)

Pedro Scooby, um dos participantes da edição, contou o que achou da experiência. Confira:

